Cambió un estado norteamericano por otro y explicó por qué decidió mudarse: “Me costó hacer amigos”

Entre las muchas historias familiares que cambiaron tras la pandemia, se distingue la de la pareja conformada por Celeste y su esposo norteamericano Zach. Después de conocerse en Austin, decidieron mudarse a más de 1400 kilómetros de distancia para poder hacer un cambio drástico en sus vidas que les permitiera formar comunidad con otras personas. “Yo ya estaba de verdad cansada de vivir en Texas, no me gustaba vivir en Austin porque hacía demasiado calor, era demasiado húmedo (...) Y la verdad es que me costaba crear una comunidad, me costaba tener amigos y amigas”, relató la latina que vive en Estados Unidos desde hace varios años y que por fin encontró su sitio ideal.

Celeste les explicó a sus seguidores que empezaron a considerar mudarse de ciudad en medio de la pandemia, dado que ambos comenzaron a trabajar a distancia: “Siempre supe que me iba a ir de Texas”, contó en el clip compartido a través de su cuenta @celendipitty en TikTok.

Una joven latina explica por qué cambiarse de Texas a otra ciudad fue su mejor decisión

A pesar de que sus empleos adoptaron la nueva modalidad, las opciones para buscar un nuevo hogar eran limitadas: “Cuando comenzamos a buscar lugares para mudarnos, yo solo podía tener pocas opciones debido a mi trabajo, pero Denver era una de ellas y así es como llegué acá”.

En sus redes sociales, Celeste suele compartir recomendaciones para las personas que consideren vivir en Estados Unidos. Obtuvo la ciudadanía por haberse casado con un estadounidense, lo que constantemente aborda en sus publicaciones para generar conversación con sus seguidores.

Una comunidad de latinas en Colorado

En su nueva ciudad de residencia, la latina ha podido participar activamente en la construcción de un grupo denominado: “Latinas en Colorado”: “Ni bien me mudé, comencé a conocer a demasiados latinos. Es más, un día sacando a mi perro a pasear conocí a mi vecina que era peruana. Entonces fue como mi sueño hecho realidad, tener una comunidad y tener amigas que se convierten en familia”, relató la tiktoker en su clip.

Celeste y su esposo Zach se conocieron en Texas pero ahora disfrutan su nueva vida en Colorado @celendipitty / Instagram

¿Qué se puede hacer en Denver?

Colorado es un estado que ha ganado popularidad entre la población latina. De acuerdo con datos de la oficina de Demografía del Estado, un 34 % de los residentes de Denver son de origen hispano.

En particular, las tradiciones mexicanas, como el Día de Muertos, se arraigaron en la normalidad de la ciudad: “Gracias a la herencia latina en Colorado también se ha reivindicado la importancia de disfrutar en familia. No es casual que el Cinco de Mayo sea el mayor evento del estado”, se lee en una crónica al respecto del periódico La Opinión.

Durante estas fiestas decembrinas, Denver también tiene múltiples atractivos como el Camp Christmas, el Paseo de luces de Winter Wonderland, entre otros espectáculos que la hacen merecedora de estar mencionada como una de las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar fin de año.

Además, en la capital de Colorado existen sitios de interés que se han vuelto emblemáticos, como el Consejo Chicano de Humanidades y Artes (CHAC), así como el Museo de las Américas que trabajan para la conservación y promoción de la cultura del pueblo latino.

