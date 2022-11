Es australiana, debía hacer escala en Estados Unidos pero la terminaron deportando por una inesperada razón

escuchar

Los funcionarios de Migraciones de Estados Unidos son conocidos por ser sumamente exigentes y poco flexibles con los viajeros. Recientemente, una joven australiana vivió de primera mano ese trato “poco amigable” cuando, mientras hacía escala en Los Ángeles con destino a Montreal, Canadá, fue deportada a su país.

Madolline Gourley, de 32 años, hizo una reserva a través de TrustedHouseSitters, un servicio que le permite a las personas alojarse de forma gratuita en miles de casas alrededor del mundo, a cambio de cuidar a las mascotas que viven en ellas. Según consignó The Sun, la joven ha viajado de esta manera por múltiples países desde hace cinco años y se ha ahorrado en hospedaje cerca de 20.000 dólares.

De acuerdo con el relato que Gourley ofreció al medio inglés, una vez que aterrizó en Estados Unidos, los funcionarios revisaron su pasaporte y notaron que había estado en el país poco más de dos meses a principios de año. Luego de esto, comenzaron a hacerle preguntas.

Madolline Gourley es una joven australiana que viaja por el mundo y se hospeda gratuitamente en casas a cambio de cuidar a las mascotas que viven en ellas The Sun/Madolline Gourley

Con mucha tranquilidad, y con la seguridad de que no había hecho nada ilegal, explicó que efectivamente había estado unos meses allí este año, luego de haber vuelto a su lugar de residencia, en Brisbane, Australia. Los agentes no comprendían por qué y cómo la joven viajaba tanto. “Tuvieron problemas con eso. No podían entender por qué regresaba a Estados Unidos tan pronto y cómo viajo con tanta frecuencia”, expresó.

Madolline les explicó a los funcionarios que durante sus viajes se dedicaba a cuidar a las mascotas de los lugares donde se hospedaba, como una manera de financiar sus viajes y agregó que lo había hecho durante años sin sufrir ningún contratiempo.

TrustedHouseSitters es un servicio que consiste en ofrecer hospedaje gratis en casas alrededor del mundo a cambio de cuidar a las mascotas que viven en ella Instagram/@trustedhousesitters

Sin embargo, la situación se tornó un poco más tensa cuando pasó del interrogatorio a que le sustrajeran el celular y varios de sus artículos personales y la llevaran al famoso “cuartito” para iniciar otra ronda de preguntas. “El agente hizo preguntas sobre el servicio de cuidado de casas. Quería saber qué hice durante el día, dónde me hospedaría y cuántas propiedades cuidaría durante mi estadía”, narró.

La naturaleza del servicio que la joven ofrece y que pone en práctica a través del sitio web no es complejo. Le explicó a los funcionarios que, como cuidadora de los animales, su principal función era alimentar a las mascotas y encargarse de que su rutina transcurriera con total normalidad, como si sus dueños no estuviesen fuera de casa. En su tiempo libre visitaba galerías de arte, museos y disfrutaba de obras de teatro y musicales.

Los funcionarios de migraciones de Estados Unidos deportaron a Madolline Gourley y la enviaron de regreso a Australia The Sun/Madolline Gourley

La tensión no disminuyó y antes de que se lo dijeran, Madolline entendió que no podría continuar su viaje hacia Montreal, su destino final. “Al final de la segunda entrevista me dijeron: ‘Te van a deportar’”, explicó ella. Además, los funcionarios le dijeron que el programa de Exención de Visas, o Visa Waiver Program (VWP), con el cual entró al país, no le permite ningún tipo de trabajo en territorio norteamericano.

Después de estar detenida durante cinco horas en el aeropuerto, varios agentes la condujeron para que tomara un vuelo de regreso a Australia, y los tres meses de tiempo que invirtió la joven para la planificación de aquel viaje se vinieron abajo de inmediato.

Según un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, los visitantes que ingresan al país con una exención de visa tienen prohibido “cualquier tipo de empleo u obtener una compensación por los servicios prestados”. No obstante, se abrió una discusión acerca de la naturaleza del sitio web, ya que la persona no recibe ningún tipo de remuneración económica, sino que, por el contrario, se trata de una suerte de intercambio de servicios.

LA NACION