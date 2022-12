Es azafata y sorprendió a todos al usar un novedoso “test para fantasmas” en un hotel de Miami

escuchar

El furor por los filtros para los videos cortos de TikTok no se detiene. Ahora fue el turno de uno, que supuestamente “detecta fantasmas” en los lugares que se visitan. Una azafata que se dedica a compartir contenido sobre su profesión en su cuenta de TikTok se subió a esa tendencia y lo puso a prueba en su habitación de hotel en Miami.

“Dicen que se puede usar este filtro para detectar fantasmas”, escribió. “Quise ver si en mi habitación de Miami hay”, escribió en la descripción del clip, que en apenas 26 segundos muestra algunos espacios del hotel en el que se hospedaba la usuaria. Tras esperar un poco con el filtro AI Manga, comparó el antes y después de la habitación.

La herramienta la utilizó en los dos dormitorios, el pasillo principal y el área de descanso. Para Lalu, como se identifica la usuaria, todo estaba normal, hasta que detectó a una figura sentada en el sillón de reposo junto a la ventana: “Chau”, agregó la mujer con varios emoticones de sorpresa y escribió finalmente: “Ay no… La habitación 1008 tiene entidades”.

Una tiktoker usó un popular filtro en TikTok y se encontró con un resultado que se volvió viral

Debido a su profesión como azafata, la también tiktoker suele visitar varias ciudades importantes y hospedarse en hoteles para descansar. En los videos de su perfil comparte diferentes tipos de contenido, desde tips de vuelo, hasta su experiencia “viviendo en el cielo”, como ella denomina a su trabajo.

“No son fantasmas”

Con más de 18,4 millones de reproducciones en TikTok y un millón de ‘me gusta’, el video de Lalu se convirtió en uno de los más exitosos que ha publicado en su perfil.

Incluso sirvió para que cientos de personas se animaran a contar sus propias experiencias: “Lo hice en la cocina y me salió una señora cocinando. Mi madre está por cumplir ocho años de fallecida y le encantaba cocinar”, escribió una usuaria, quien fue apoyada por una joven que agregó: “Es verdad, acabo de hacerlo por curiosidad y me salió un hombre parado y alrededor flores y yo perdí a mi padre hace 10 años”.

La tiktoker usó el filtro en toda su habitación para saber si encontraba un "fantasma" TikTok/@Flywithlalu

Una persona más contó: “A mí me salió en todas las partes de mi casa, hasta en el cuarto de mi bebé y me fui con él a cuidarlo”. Entre las reacciones alguien intentó explicar cómo es que el filtro AI Manga toma de referencia las siluetas que parecen humanas y las transforma: “No son fantasmas, son formas que detecta el filtro y piensa que es una persona”; “Es por la forma de las cosas, cambié algunas cosas mi mesa donde aparecía una niña acostada y luego normal”, dejaron algunos. Otros más pidieron no creer en estos filtros: “La gente en los comentarios tomándolo en serio”.

¿Cómo usar el filtro AI Manga?

El filtro de AI Manga se puso de moda en múltiples redes sociales, pero en TikTok está disponible para usuarios registrados. Inicialmente, la actividad en tendencia consistía en tomar una selfie y transformar la cara del protagonista en un personaje de anime.

Algunos también lo utilizaban para cambiar sus paisajes con un toque asiático. La popularidad de la herramienta creció aún más después de que esta conocida red social lo agregó a su repertorio de filtros; antes solo estaba disponible para los que vivían en Asia.

