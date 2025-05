Es colombiana, creó un pastel especial para su boda con guiño a la Argentina y ganó un destacado premio

La pastelera colombiana Laura Alejandra Johnson recibió uno de los premios más importantes del mundo de la repostería en el Reino Unido, donde vive hace varios años y tiene su propio negocio. Su creación, inspirada en que preparó para su propia boda, ganó el premio a la Mejor Torta del país en 2025. Su receta incluye una capa de dulce de leche, un ingrediente tradicional en Argentina, lo que le dio un “toque latino” que conquistó al jurado.

Un pastel premiado, con raíces personales

La historia detrás de la receta premiada comenzó con un episodio íntimo. Para su propio casamiento, en 2019, Laura preparó un pastel de chocolate, pero no llegó a probarlo. “Cuando fui a probarlo después de las fotos, no quedaba nada, así que supe que a la gente le gustaba”, contó a BBC. En lugar de frustrarse, transformó aquella situación en una oportunidad: perfeccionó la receta y la presentó en un destacado concurso de repostería de Gran Bretaña.

Laura emigró desde su país natal, Colombia, al Reino Unido, donde acaba de ganar un prestigioso premio de repostería Instagram: @_lau_johnson_

La mujer, quien vive hace años en Wirral —una pequeña localidad del norte de Inglaterra donde inauguró su propia pastelería, Abbas Cakes— acaba de obtener el primer premio en la competencia Britain’s Best Cake 2025, organizado por la prestigiosa revista especializada British Baker .

Presentó la “receta mejorada” de su torta de bodas de chocolate en la categoría de Pasteles Clásicos, sin esperar mayores resultados. Nunca imaginó, que su creación sería elegida entre otras cien tortas y se coronaría como la “Mejor torta de Gran Bretaña” del año.

“Realmente, no me lo esperaba. Solo vine para la categoría de Pasteles Clásicos, así que fue una gran sorpresa, pero me encantó”, le dijo al medio que realizó el concurso.

Chocolate intenso y dulce de leche: los ingredientes en homenaje a América Latina

La torta premiada se compone de capas de bizcochuelo de chocolate negro, ganache de doble chocolate y una capa central de dulce de leche. Este ingrediente, típico de la repostería de Argentina, que también se consume —aunque en menor medida— en otros países latinoamericanos, le dio un sabor muy distintivo y representa un guiño directo a las raíces hispanas de su creadora. “Le da un toque latino”, explicó Laura a medio citado.

La receta sorprendió a los jueces del concurso, no solo por la combinación de sabores, sino también por su balance. El jurado elogió especialmente la textura del bizcochuelo y el equilibrio entre el amargor del chocolate y la dulzura del dulce de leche. “Se describe como un chocolate muy denso, así que cumple exactamente con lo que promete”, sostuvo uno de los miembros del jurado.

La Mejor torta de Gran Bretaña de 2025 Web: abbacakes.co.uk

Técnica vintage y decoración de estilo clásico

Además del sabor, la decoración de la torta captó la atención de los especialistas. El diseño, realizado con técnicas de repostería tradicionales, refleja el estilo Lambeth, un método decorativo que utiliza manga pastelera para generar volúmenes y relieves complejos. Según British Baker, esta técnica volvió a ponerse de moda recientemente y fue uno de los elementos que hizo destacar la presentación de Abba Cakes entre sus competidores.

El pastel de Laura fue seleccionado en un certamen que incluyó siete categorías: Brownie y Blondie, Pastel Clásico, Pastel de Frutas, Sin Gluten, Mini Pasteles, Pastel de Bandeja y Vegano.

Una jurado evalúa la torta de chocolate y dulce de leche de Laura Johnson Web: abbacakes.co.uk

De Colombia al Reino Unido: la historia de Abba Cakes

Laura Alejandra Johnson, fundadora de Abba Cakes, nació en Colombia y lleva más de 15 años dedicada a la repostería. Su emprendimiento nació en su país natal, donde comenzó a desarrollar sus recetas con una mezcla de influencias latinas y mediterráneas.

Actualmente, su tienda funciona en la región de Hoylake, Wirral, y ofrece sus servicios en Liverpool, Chester y otras localidades del norte de Inglaterra. Abba Cakes no solo elabora pasteles para bodas, cumpleaños y eventos especiales, sino que también brinda catering y mesas de degustación con productos dulces y salados de alta calidad.