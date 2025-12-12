El DHS pone fin a la reunificación familiar: migrantes de Colombia, Cuba y otros países latinoamericanos en el limbo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó este viernes que puso fin a los programas de reunificación familiar (Family Reunification Parole). Estas iniciativas permitían a extranjeros oriundos de ciertos países con parientes estadounidenses obtener un parole para vivir temporalmente en el país norteamericano y regularizar su estatus migratorio allí.

El comunicado del DHS que reveló la suspensión de los programas de reunificación familiar

La entidad informó la noticia a partir de un comunicado que publicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Allí, se expresó que el DHS decidió discontinuar esta posibilidad para muchos inmigrantes.

El Uscis ya no entregará parole a migrantes por programas de reunificación familiar Freepik

Bajo el nombre formal de Permiso Humanitario de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés), el programa permitía a ciudadanos de estos países obtener un parole:

Colombia

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

A partir de la nueva disposición, los oriundos de estas naciones con un familiar estadounidense que quieran emigrar ya no tendrán este recurso legal para hacerlo.

“Esta administración pone fin al abuso del parole, que permitía a extranjeros deficientemente investigados eludir el proceso tradicional”, expresó el comunicado oficial que publicó el Uscis.

La justificación para esta decisión es que los FRP generaban “deficiencias de seguridad” y ponían a EE.UU. en riesgo ante la entrada de migrantes potencialmente peligrosos que aprovecharan este recurso.

El DHS dijo que cancela los programas de reunificación familiar porque generaban riesgos para EE.UU. Carolyn Kaster - AP

“El deseo de reunificar a las familias no invalida la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso, ni de garantizar la seguridad nacional y pública”, sostuvo la autoridad migratoria.

Qué pasará con los migrantes que tienen parole por reunificación familiar

Todas las condiciones sobre la manera en la que se pondrá fin a los programas de reunificación familiar fueron incluidas en un documento del Registro Federal, que está programado para publicarse el 15 de diciembre.

De acuerdo con lo que estableció el DHS, los migrantes con parole por FRP se enfrentan a estos escenarios:

Si tienen un parole con fecha de vencimiento posterior al 14 de enero de 2026 , expirará en esa fecha , a menos que tengan en trámite el formulario I-485 .

, , a menos que tengan en trámite el . En caso de que tengan la solicitud de residencia permanente o ajuste de estatus en trámite, el beneficiario mantendrá el permiso hasta la fecha de vencimiento o hasta que el Uscis resuelva su caso, o lo que ocurra primero.

El DHS dijo en qué condiciones quedan los migrantes con parole por FRP Freepik - Freepik

Sobre el último punto, las autoridades remarcan que solo aplica a solicitudes I-485 que se hayan presentado antes del 15 de diciembre. Además, el rechazo de su caso implica que deben abandonar EE.UU. de manera inmediata.

El Uscis también indicó que a las personas que pierdan el parole también se les retirará automáticamente el permiso de empleo basado en ese permiso. Todos los migrantes que estén en esta situación serán notificados por el DHS.

El DHS recomienda la autodeportación a los migrantes que pierdan el parole

En el mismo comunicado en el que comunica el fin de los programas de reunificación familiar, el gobierno de EE.UU. recomienda a los extranjeros que abandonen el país voluntariamente y que lo informen mediante la app CBP Home.

“Los extranjeros que cumplan los requisitos pueden disfrutar de incentivos como una bonificación de salida, asistencia financiera y para la obtención de documentos de viaje, y la condonación de multas civiles”, prometió la entidad.