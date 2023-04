Es colombiano y dice cuál fue su shock cultural más grande al llegar a Nueva York: “En la universidad”

escuchar

Los choques culturales le ocurren a casi todos los que llegan a un país extranjero por primera vez. En Estados Unidos pueden ser motivados por una gran variedad de factores, como la forma en la que la gente nativa se comunica, sus costumbres o incluso cómo hacen sus actividades cotidianas. Para un joven colombiano, todo eso pasó al darse cuenta de la diferencia de mentalidad que había entre la suya con la de sus compañeros en una universidad de Nueva York.

“Creo que el choque cultural más grande al llegar a Nueva York es lo competitiva que es la gente”, comenzó su clip, que compartió a través de su cuenta de TikTok.

Nueva York es una ciudad globalizada, un centro cultural, artístico y financiero que atrae tanto a visitantes como a personas que desean formar parte de su cultura de forma más permanente. Cada uno de sus distritos, desde Manhattan hasta Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, tienen sus propias cualidades y características, pero la principal es la diversidad. Sin embargo, vivir en la Gran Manzana también conlleva retos y eso fue lo que el también tiktoker quiso mostrar.

Un joven colombiano compartió su shock más grande al llegar a la ciudad de Nueva York

Después de decir que sus compañeros de universidad tenían entre 19 y 20 años, aseguró que la forma de pensar allí es otra: “Nunca para de impresionarme lo competitivo que es el ambiente (...). Aquí la universidad es secundaria para las personas. Una segunda actividad, después del trabajo o un emprendimiento”.

El creador de contenido describió la ciudad como con “alma propia” y “como un ente que te obliga a crecer y madurar. La gente solo está buscando cómo avanzar en su meta. Tiene todo planeado”.

Este estilo de vida a ritmos acelerados no es para todos, según describió el estudiante en su clip. “Me parece que puede llegar a ser demasiado desgastante si no creciste en esa cultura (...). Si quieres una experiencia de universidad solamente, no vengas. Estar aquí no es para divertirse en la universidad, es ya para entrar al mundo de verdad”, cerró.

En los comentarios, la comunidad virtual tuvo opiniones divididas sobre su visión. “Eso suena como el infierno. No sé si es porque me gusta el slow living y actuar de manera contemplativa”; “Eso de ver la universidad como un segundo pasatiempo me dejó pensando mucho”; “Así debería ser. Juro que me encantaría que mi país sea así. Yo me siento muy distinta a mi alrededor”, escribieron.

Otros choques culturales en Nueva York

Otro de los shocks culturales que podrían pasar quienes decidan hacer de Nueva York su ciudad de residencia es el alto costo de vida. De acuerdo con estimaciones de la empresa de servicios financieros Bank Rate, todos los beneficios, como la oferta cultural y la dinámica, tienen un elevado precio. La metrópoli es un 31% más cara que Los Ángeles, según datos de Numbeo, y un 23% más que Boston.

Nueva York es una ciudad tan diversa como costosa Unsplash

Como muestra cotidiana, la cifra mensual media del gasto en el supermercado fue de unos 486 dólares en marzo, frente a los 348 dólares del conjunto de Estados Unidos, informó Bank Rate.

