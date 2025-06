Es compadre del Chapo Guzmán y uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa: así pasó de las cárceles de EE.UU. a las de México

Héctor Luis Palma Salazar, “El Güero”, fue uno de los líderes del Cartel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Tras ser extraditado a Estados Unidos, el narcotraficante cumplió nueve de los 16 años de prisión a los que fue sentenciado. Ahora, en México, sigue tras las rejas en la cárcel del Altiplano por distintos delitos.

El narco del Cartel de Sinaloa liberado por buena conducta en EE.UU.

Héctor Palma fue arrestado en 1995 cuando iba en camino a una boda en Jalisco. El avión privado en el que se encontraba se desplomó en Nayarit por una falla técnica, de acuerdo con El Universal.

ARCHIVO - En esta fotografía del 15 de junio de 2016 se muestra al narcotraficante Héctor "El Güero" Palma, mientras es escoltado de un helicóptero en la Ciudad de México

“El Güero” sobrevivió al accidente y las autoridades mexicanas aprovecharon la oportunidad para dar con el narcotraficante.

Después de ser capturado, Héctor Palma fue extraditado a Estados Unidos. Tras declararse culpable del delito de tráfico de drogas, fue sentenciado a pasar 16 años en el penal de alta seguridad de Atwater en San Quintín, California.

Como detalla el periódico Milenio, el ex narcotraficante no cumplió su condena completa. Después de nueve años tras las rejas, “El Güero” fue liberado por buena conducta y fue regresado a México. El intercambio se dio en Matamoros, Tamaulipas, en 2016.

De vuelta a la prisión en México

Al volver a su país natal, Héctor Palma fue detenido por nuevas denuncias. De acuerdo con BBC, se le acusó de cometer dos homicidios en Nayarit y fue llevado a la prisión de alta seguridad de El Altiplano.

Desde entonces, “El Güero” ha estado privado de su libertad por diferentes imputaciones, entre ellas por el asesinato de varios familiares de Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como “El Padrino”.

En entrevista exclusiva con Univision, Héctor Palma aseguró que el gobierno mexicano “quiere que se muera en la cárcel”:

“Pues ha sido en exceso el abuso que han cometido en mí contra las autoridades. Yo ya les pagué por lo que a mí me juzgaron y yo no les debo más. Yo fui acusado por los delitos contra la salud. Por lo que a mí acusaron y por lo que me sentenciaron es lo que yo puedo reconocer”.

Además de afirmar que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador obstaculizó tres veces su proceso para ser libre, “El Güero” también defendió que él no es miembro de ningún cartel y que nunca perteneció a uno.

Entre las acusaciones más recientes que enfrenta Héctor Palma se encuentra la de presuntamente haber asesinado al subdirector del Cefereso 2 en el 2000, reporta Proceso.

Según su abogado defensor, no se realizó una investigación pertinente y los testigos fueron fabricados por la Fiscalía General de la República.

La historia de Héctor “El Güero” Palma

Como recuerda El Universal, Héctor Palma comenzó su carrera criminal con el robo de autos y al dedicarse al narcomenudeo. Su reputación como pistolero llegó a oídos de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien lo invitó a convertirse en su lugarteniente.

En aquel entonces, Joaquín “El Chapo” Guzmán también trabajaba para Félix Gallardo. “El Güero” y “El Chapo” decidieron independizarse de “El Padrino” y aprovechar el control que ya ejercían en el norte de México.

Joaquín "el Chapo" Guzmán heredó parte del imperio de Félix Gallardo. bbc-mundo-14416

A partir de esta alianza se creó el Cartel de Sinaloa. Félix Gallardo vio este movimiento como una traición y contrató al venezolano Rafael Clavel Moreno para vengarse de Héctor Palma.

Clavel Moreno se infiltró en la organización de “El Güero” con el objetivo de seducir a su esposa, Guadalupe Leija Serrano. El venezolano se ganó la confianza de Guadalupe y la asesinó.

Héctor Palma recibió la cabeza de su esposa en una hielera y el resto de su familia también tuvo un final trágico. De acuerdo con BBC, Clavel Moreno arrojó a sus dos hijos pequeños desde un puente en Venezuela.

“El Güero” se vengó de Félix Gallardo al asesinar a múltiples miembros de su familia y a colaboradores suyos del Cartel de Guadalajara. Su venganza también llegó a Clavel Moreno y sus familiares, quienes fueron asesinados.