Immigration news: las reglas que cambian para los migrantes en 2026, según el Uscis y el DHS

A partir de 2026, el sistema migratorio de Estados Unidos incorporará una serie de cambios regulatorios impulsados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Las nuevas disposiciones impactan en visas de trabajo, solicitudes de asilo y controles de ingreso por país, entre otros.

Cambios en la selección de visas H-1B

Uno de los ajustes más relevantes afecta al programa de visas H-1B, destinado a trabajadores especializados.

De acuerdo con el comunicado oficial del Uscis, a partir del año fiscal 2027, el proceso de selección dejará de basarse exclusivamente en un sorteo aleatorio y adoptará un sistema de selección ponderada.

Las autoridades de EE.UU. realizarán un proceso de selección más preciso para los trabajadores extranjeros Citizen Path - Citizen Path

Bajo este nuevo esquema, las probabilidades de ser seleccionado estarán vinculadas al nivel salarial ofrecido al trabajador extranjero. La remuneración se medirá según los niveles establecidos en la Encuesta de Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales.

Cada nivel salarial otorga una cantidad distinta de participaciones dentro del proceso de selección. En concreto, los beneficiarios con sueldos correspondientes al nivel más alto ingresarán más veces al proceso que aquellos ubicados en niveles inferiores.

El Uscis aclara que el sistema ponderado no elimina la posibilidad de selección para trabajadores de niveles salariales más bajos, pero reduce su probabilidad relativa. De este modo, el programa continúa abierto a distintos perfiles, aunque con un énfasis distinto al del sorteo tradicional.

La norma entrará en vigencia el 27 de febrero de 2026 y se aplicará a la temporada de registro del año fiscal 2027.

En tanto, mantendrá el límite anual de 65.000 visas generales y 20.000 adicionales para graduados de universidades estadounidenses.

Nuevas barreras al asilo por razones de salud y seguridad

Otro eje de las reformas migratorias se relaciona con el asilo y la suspensión de deportación. Desde el 31 de diciembre de 2025 se activaron criterios más estrictos que pueden impedir el acceso a estos beneficios en situaciones vinculadas a emergencias de salud pública.

Según las nuevas disposiciones, una persona extranjera puede ser considerada no elegible para asilo si representa un riesgo para la seguridad nacional asociado a enfermedades transmisibles.

El criterio no se limita a casos confirmados, sino que también contempla la exposición durante períodos de incubación reconocidos.

El DHS y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) quedan facultados para identificar regiones o países afectados por brotes epidémicos y aplicar estas restricciones a ciudadanos provenientes de esas zonas durante el período que se considere necesario.

La norma final sobre barreras de seguridad para el proceso de asilo entró en vigor el 31 de diciembre de 2025 Freepik

En paralelo a la entrada en vigor de estas normas, el Uscis suspendió temporalmente el procesamiento de solicitudes de asilo a la espera de una revisión integral de los criterios aplicables. Esta decisión impacta directamente en los casos tramitados durante la transición hacia el nuevo marco normativo.

Las autoridades explican que las modificaciones buscan preservar la capacidad del sistema para responder a situaciones de riesgo sin alterar los fundamentos legales del programa. No obstante, en la práctica, las nuevas reglas introducen mayores filtros en la evaluación de solicitudes durante 2026.

Estas disposiciones se integran a un conjunto más amplio de normas de seguridad ya existentes.

Ampliación de restricciones de entrada a EE.UU.

Las reglas migratorias de 2026 también incluyen una ampliación de las restricciones de ingreso para ciudadanos de determinados países.

A través de una proclamación presidencial, el gobierno extendió las prohibiciones totales y parciales aplicables a nacionales de lugares considerados con deficiencias en sus sistemas de control y cooperación.

Algunos países quedan sujetos a restricciones completas, mientras que otros enfrentan limitaciones parciales. Las decisiones se basan en evaluaciones técnicas que analizan factores como verificación de identidad, confiabilidad de documentos, intercambio de información y tasas de permanencia irregular.

El total de países afectados por algún tipo de restricción se incrementó de manera significativa a 39, con la posibilidad de revisión futura si las naciones involucradas demuestran avances en los estándares exigidos por EE.UU.

La justificación principal es proteger la seguridad nacional y abordar las deficiencias en el escrutinio, la investigación y el intercambio de información de ciertos países CBP - CBP

Cambios en la lotería de visas de diversidad de EE.UU.

El programa de visas de diversidad, conocido como lotería de visas, también atraviesa modificaciones importantes. Para 2026, el número total de permisos disponibles se reduce como consecuencia de ajustes legislativos previos vinculados a otros programas migratorios.

La ley establece que parte de las visas asignadas anualmente deben destinarse a compromisos derivados de normativas anteriores, lo que disminuye el cupo efectivo disponible para nuevos solicitantes a 52.000 (antes 55.000). Además, el derecho a obtener el documento se limita estrictamente al año fiscal correspondiente.

Las visas se distribuyen por regiones geográficas y ningún país puede superar un porcentaje máximo del total anual.

De acuerdo con el boletín de enero, los solicitantes deben completar el proceso antes del 30 de septiembre de 2026, fecha en la que expira la elegibilidad para el programa DV-2026.

Fin de programas de permiso humanitario

Entre los cambios administrativos, el DHS decidió poner fin a varios programas de permiso humanitario categórico.

Se trata de iniciativas de reunificación familiar que beneficiaban a ciudadanos de determinados países de Latinoamérica y el Caribe como Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

De acuerdo con el comunicado oficial, los permisos otorgados bajo estos programas expirarán de manera automática el 14 de enero de 2026, salvo en casos específicos donde el beneficiario haya iniciado un trámite de ajuste de estatus antes de la fecha límite establecida. Con la finalización del permiso, también se revoca la autorización de empleo asociada.

Esta decisión reduce las vías temporales de permanencia para ciertos grupos y concentra los procesos en los mecanismos migratorios tradicionales.