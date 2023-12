escuchar

Cuando un hombre cubano y residente permanente de Estados Unidos fue a sacar dinero a una sucursal de Wells Fargo, en el oeste de Hialeah, Florida, le comunicaron que le habían congelado las cuentas. Su esposa, quien es ciudadana por nacimiento, compartió cuál fue la evidencia que le solicitaron y un proceso que tuvo que seguir para recuperar el control de sus ahorros.

Según compartió, a su esposo, quien es un cubano que vive en EE.UU. desde los 90, le solicitaron que mostrara su green card y su número de seguridad social. Además, le dieron una declaración jurada en español en la que tenía que asegurar que no tenía vínculos con el partido comunista ni intenciones de regresar a Cuba. Ambos han sido clientes de esa sucursal desde hace siete años, reconoció la mujer para Telemundo 51: “Mi esposo no ha regresado a Cuba. No mandamos dinero a Cuba. Es residente permanente desde hace años y ellos tienen esos documentos”.

La esposa del residente cubano dio a conocer el proceso con el que él tuvo que comprobar su estatus Foursquare

Si bien la solicitud de documentos de identificación puede ser natural, lo que llama la atención es que además le hayan solicitado la declaración. Los criterios indican que los bancos deben comprobar la identidad y el estatus migratorio de los cubanos y asegurarse de que hayan residido fuera de la isla durante dos años y de que no tienen intenciones de volver.

Según la guía para migrantes cubanos de la Oficina para el Control de Activos de Extranjeros de EE.UU., el proceso para hacer ambas verificaciones dicta que cuando los documentos de identificación y estatus no están disponibles, se puede usar evidencia de que se ha vivido fuera de Cuba o una declaración jurada.

Ante la falta de claridad sobre los criterios, en una respuesta al medio citado, Wells Fargo argumentó:

“De acuerdo con nuestros requisitos legales y regulatorios, incluyendo las sanciones de Estados Unidos a Cuba, requerimos cierta información y documentación de nuestros clientes. Comprendemos que esto puede causar inconvenientes y trabajábamos para minimizarlos”. Aunque no expresó las razones por las que solicitó tanto los documentos como la declaración, las cuentas de los clientes fueron desbloqueadas tras seguir el proceso. “Me dijeron en la agencia que le está pasando a mucha gente”, sumó la mujer.

El banco reportó que las cuentas fueron desbloqueadas WELLS FARGO - WELLS FARGO

Antecedentes de cuentas bloqueadas en Wells Fargo

En agosto pasado, se reportó que Wells Fargo tuvo un problema técnico que hacía que sus clientes reportaran que sus depósitos directos desaparecieron de sus cuentas. No obstante, en ese momento, el banco respondió que trabajaba en una solución. En tanto que un portavoz habló con CNN. “Un número limitado de clientes no pudieron ver las transacciones de depósitos recientes en sus cuentas. La gran mayoría se resolvió y los pocos restantes se solucionarán pronto. Nos disculpamos por cualquier inconveniente”.

En marzo, la compañía también confirmó que los depósitos directos de algunos clientes no aparecían, pero aseguró que sus cuentas estaban seguras. Esto se suma a escándalos de los últimos años. El banco tuvo que llegar a un acuerdo con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor con el pago de US$2000 millones a los clientes, más una multa de US$1700 millones por una “mala gestión generalizada”, que perjudicó las cuentas de 16 millones de consumidores.