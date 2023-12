escuchar

Una chica que había soñado con Nueva York toda su vida, inspirada por las películas y todas esas producciones que le dan encanto a la ciudad, cumplió su sueño después de graduarse de la Universidad Estatal de Florida, en 2018. Así, se estableció en Brooklyn, en el barrio de Bushwick. Aunque eso era lo que más quería, todavía siente nostalgia por algunas cosas que eran diferentes en Orlando, donde vivía.

Para Business Insider, Lauren Edmonds, especializada en estilo de vida, se sinceró sobre estos cambios. Una de las cosas que más extraña tiene que ver con esta época del año. Si bien los paisajes invernales y blancos suelen llegar a la mente cuando se piensa en Navidad, para los amantes del clima soleado ese ambiente puede ser demasiado gélido. “Nunca me gustó el frío y aprecié que los inviernos en Orlando no requirieran un cambio de vestuario completo”, dijo Edmonds. También le gustaba ver las palmeras cubiertas de adornos y luces, algo muy típico de Florida.

Una chica floridana dio a conocer las cosas que más extraña desde que se mudó a Nueva York Unsplash

El espacio reducido de las propiedades en Nueva York

Aunque diferentes analistas coinciden en que los precios de la vivienda y alquiler de Florida van en aumento, en Nueva York los espacios suelen ser más costosos y reducidos, por lo que no hay una verdadera privacidad en los edificios más asequibles. “Me encanta mi pequeño departamento, pero podría hacerlo sin escuchar la descarga del inodoro de mi vecino a las 3 a.m. o las discusiones de dos pisos más arriba. En Orlando, la calle en la que vivía tenía casas distanciadas entre sí y cada una tenía un patio trasero que ofrecía privacidad”, reconoció Edmonds.

Una chica floridana dio a conocer las cosas que más extraña desde que se mudó a Nueva York Unsplash

La comida de Florida

En Nueva York, la población es una mezcla multicultural, por lo que al igual que en Florida hay múltiples estilos y variedades. Sin embargo, no los tienen todos. En el caso de Edmonds, extraña el maní cocido, que se puede encontrar en las tiendas de Florida.

Vivir cerca de Disney

Uno de los atractivos por los que muchas personas sueñan con mudarse a Florida es la oportunidad de disfrutar de los parques y atracciones durante todo el año. Para los locales, la inversión es menor porque no tienen que viajar ni pagar un hotel. “No hay atracciones a esa escala en Brooklyn. Sin embargo, nunca he visitado Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey (...)”, sumó.

La vida nocturna asequible

Entre las comparaciones de precios que esta exfloridense pudo notar, hay una significativa en la vida nocturna, dado que suele ser menos costoso salir en Orlando que en Brooklyn.

Huracanes, lo que no extraña de Florida

A pesar de que hay muchas cosas que añora, hay un detalle que no extraña, que es incontrolable y que algunas personas consideran en su exilio de Florida: la temporada de huracanes, que por lo general dura varios meses, comenzando el 1º de junio y terminando el 30 de noviembre. “Recuerdo cuando estaba en la escuela y Charley arrasó Florida Central en agosto de 2004. Cuando salimos, nuestro barrio estaba lleno de árboles caídos, líneas eléctricas tiradas, vidrios rotos (...) Es parte ineludible de la vida en Florida”, cerró.