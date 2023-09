escuchar

Una mujer de Florida fue parte de las personas damnificadas por el huracán Idalia y perdió algunas pertenencias. En medio del caos, olvidó llevarse el anillo de casamiento de su esposo fallecido, en su intento por escapar rápidamente del fenómeno natural. Por fortuna, cuando volvió a la que era su casa, las autoridades locales la ayudaron a encontrar un nuevo hogar. En ese proceso, también localizaron la joya, un hallazgo que conmovió totalmente a la floridense porque creyó que nunca más la volvería a ver.

Eileen Lilley habló con Fox Weather sobre cómo vivió la evacuación ante la llegada del ciclón. Previo a que este azotara el miércoles por la mañana en Horseshoe Beach, un pueblo ubicado en el condado de Dixie, donde ella vive, tomó algunos sus objetos más preciados. Guardó las fotos de sus hijos cuando eran bebés, algunas de sus obras de arte y ropa, pero lamentablemente por la premura olvidó el alhajero en el que guardaba el anillo de su marido Jim, que había muerto hace un año y medio a causa de Alzheimer.

Cientos de personas perdieron objetos valiosos por el huracán Idalia en Florida Rebecca Blackwell - AP

Mientras Lilley estuvo en un motel resguardándose de la tormenta, esperaba que su casa no sufriera daños mayores para así poder recuperar el accesorio. Entonces, cuando las lluvias y los fuertes vientos se calmaron, llegó y se dio cuenta de que su hogar estaba arruinado. “Simplemente no pude creer la devastación. Ayer estaba en calles donde tengo amigos, miraba a mi alrededor y, de repente, tuve que detenerme en la calle porque no sabía en dónde estaba. No hay nada reconocible”, destacó para el medio citado.

Si bien la estructura de la propiedad permaneció intacta, todas sus pertenencias estaban mojadas. Se alojó por varios días en su iglesia, junto a otras personas, hasta que un asistente del gobernador de Florida, Ron DeSantis, llegó al lugar a ofrecerles apoyo. El funcionario coordinó que le instalaran una casa rodante a Lilley al lado de su vivienda, para que así pudiera tener un espacio seguro donde quedarse, pero sin salir de su casa.

¿Cómo recuperaron el anillo perdido en el huracán Idalia?

La víctima de la catástrofe natural le contó al asistente que había perdido el anillo de su marido durante la tormenta. Él, por su parte, se ofreció a ayudarla a localizarlo y le pidió que le describiera en dónde estaba y cómo era. Enseguida entró a la propiedad y localizó el joyero en el que se encontraba guardado. “Me lo consiguió, todavía estaba ahí”, expresó Lilley. También le devolvió una bandera estadounidense que fue doblada durante el funeral de Jim, dado que era miembro de la Marina.

Una vez que el huracán Idalia se fue de Florida, la gente lucha por restaurar sus casas Rebecca Blackwell - AP

Por ahora la mujer permanecerá en la casa rodante junto a su gato y su perro, mientras intenta recuperar el que un día fue su hogar. No obstante, a pesar de eso, cree que es una persona afortunada porque recibió el apoyo de su comunidad y pudo recuperar artículos de valor sentimental. “Estoy totalmente asombrada y bendecida”, concluyó.

