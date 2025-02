Es guatemalteco y decidió “autodeportarse” por miedo al ICE: “No quiero que mi hija sufra”

Un inmigrante guatemalteco indocumentado que vivía en Louisville, en el estado de Kentucky, decidió regresar a su país antes de enfrentar una posible deportación. El inmigrante llegó a Estados Unidos en 2018 junto a su hija en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, ante el temor a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés), tomó la determinación de abandonar ese país.

El miedo a la deportación empuja a los inmigrantes a abandonar Estados Unidos

El hombre explicó que teme ser arrestado y que su familia quede desprotegida. “Estoy asustado por mi hija, no quiero que sufra”, dijo a Louisville Public Media. Asimismo, relató que el ICE le entregó documentos con una fecha de visita ante la corte para tramitar una visa de trabajo, pero que nunca se presentó por desconocer el proceso y no contar con ayuda legal.

En Guatemala, trabajaba como agricultor y ganaba apenas 25 quetzales diarios, que equivalen 3,50 dólares. Para costear su viaje a Estados Unidos, pidió prestados US$8.000. Tras reunir el dinero, comenzó junto a su hija, de ahora 13 años, un difícil y extenso viaje de 25 días hasta llegar a Arizona. Luego terminó en el estado de Kentucky, donde su hija, hoy de 13 años, fue a la escuela y aprendió a leer, escribir y hablar inglés. Ahora sabe multiplicar y quiere mucho a sus maestros, dijo.

A pesar del esfuerzo que le demandó llegar a EE.UU., tomó la determinación de regresar a su país natal frente a los operativos del ICE. “Mi mayor temor es que, si me detienen, me tomen las huellas dactilares y entonces sepan que no me presenté al tribunal y que tengo un caso pendiente. Nos vamos antes de que nos pase algo”, concluyó.

La incertidumbre de la comunidad inmigrante de Louisville ante la posible llegada de las redadas del ICE

El miedo a las redadas del ICE ha generado preocupación entre los inmigrantes de Louisville. Aunque hasta febrero no se han reportado operativos masivos en esa ciudad, en redes sociales circulan imágenes de vehículos de la agencia migratoria, lo que alimenta el temor, de acuerdo a Louisville Public Media.

El condado de Boone alberga el único centro de detención de ICE en Kentucky. Reportes indican que la instalación sufre hacinamiento y falta de acceso oportuno a atención médica, según indicó ese medio local. Es por eso que muchos extranjeros temen ser detenidos y enviados a esa instalación.

La incertidumbre también afecta la economía local. José Ramírez, dueño de un taller de neumáticos, afirmó que muchos clientes han dejado de comprar por temor a salir de sus hogares.

En Louisville, manifestantes han expresado su apoyo a la comunidad inmigrante con protestas y consignas como “El pueblo unido jamás será vencido”. Martha Sánchez, residente de la ciudad, criticó las políticas migratorias de la administración Donald Trump. “No todos los inmigrantes son criminales. Debemos respetar la dignidad de quienes buscan una mejor vida”, declaró.

Autodeportación en EE.UU.: por qué algunos inmigrantes deciden irse

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha reactivado el temor entre comunidades migrantes, lo que impulsó un fenómeno conocido como autodeportación. Es que muchos inmigrantes, incluso algunos que tienen status legal, optan por abandonar EE.UU. ante la posibilidad de ser detenidos y expulsados.

“Si quieres autodeportarte, deberías autodeportarte porque, de nuevo, sabemos quién eres y vamos a ir a buscarte”, expresó Tom Homan, el zar de la frontera de la administración Trump.

El caso de Michel Bérrios, una joven nicaragüense que llegó a EE.UU. con un permiso humanitario en 2023, ilustra esta tendencia. Aunque su estancia en EE.UU. era legal, la tensión generada por el discurso antiinmigrante la llevó a tomar la decisión de mudarse a Irlanda, donde consideraba que tendría mejores oportunidades y un entorno más estable.