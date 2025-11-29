Es hijo de argentinos, nació en EE.UU. y revela los secretos de la MLS donde brilla Messi: “Los latinos le dan pasión”

NUEVA YORK.- En el número 420 de la Quinta Avenida, séptimo piso, Mahonri Mendoza -jefe de prensa- llega desde el ala izquierda de las oficinas de la MLS. Cada uno de los departamentos de la liga norteamericana de fútbol tiene su bloque, su zona, para que las conexiones de trabajo fluyan con precisión quirúrgica.

Messi, el emblema de una liga sostenida por talento migrante

Entre las bocinas y sirenas que se meten por las ventanas se escuchan los ruidos de los teclados. Es jueves al mediodía y en los headquarters los empleados de la liga trabajan por adelantado para la próxima temporada. La mayoría de los deadlines para este 2025 ya pasaron.

“Todo el tiempo estamos en movimiento, pensando en cuál será nuestro próximo paso. Logramos objetivos extraordinarios en los últimos años, como fue la llegada de Lionel Messi y más estrellas, pero nuestra forma de trabajar es pensar siempre en más. Eso nos obliga a seguir, incluso cuando sabemos que tenemos al mejor del mundo en nuestra liga”.

Nelson Rodríguez es vicepresidente de la MLS, la liga que tiene a Messi como principal protagonista

El que pronuncia esas palabras es Nelson Rodríguez, neoyorquino de 60 años, hijo de argentinos, y cuando habla con LA NACION lo hace con una mezcla de slang porteño con acento estadounidense que genera empatía. Su rol es crítico dentro del colosal engranaje de la MLS: es vicepresidente ejecutivo de Producto Deportivo y Competencia de la liga.

En otras palabras, Rodríguez tiene en sus manos la innovación y la diagramación de la estructura donde juega Messi. Sus padres llegaron desde Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, y él nació en la Gran Manzana. Como buen hijo de argentinos, se enamoró del fútbol de chico y luego lo convirtió en su modo de vida: se formó como comunicador y entrenador, hasta que lo llamaron para sumarse a la organización del Mundial 1994, que se hizo en Estados Unidos. Desde ese momento no se detuvo. “Viví toda la historia moderna del fútbol en este país”, detalla.

El impacto de Messi en la MLS y la renovación de contrato rumbo al Mundial 2026

Sentado en una de las oficinas principales, Nelson Rodríguez sabe mejor que nadie que Messi funciona como el motor central de la MLS en la previa del Mundial 2026, que tendrá a Estados Unidos como protagonista. Será uno de los organizadores junto a México y Canadá, y la liga norteamericana entiende que se trata de otro momento histórico.

“Que Messi haya renovado contrato con Inter Miami hasta finales de la temporada 2028 es muy importante para nosotros. Él es un campeón, un ganador, un deportista que se quiere comer todo. Es indiscutible el impacto que le ha dado a nuestra liga y al fútbol de Norteamérica”, dice.

Messi, líder y estrella del Inter Miami y de la Selección argentina JEFF DEAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cada año muestra que puede superar récords. Uno supone que se va a retirar como miembro del Inter Miami. Estamos muy agradecidos con él, con su familia, con el club. Esta liga lleva 30 años y al fin le estamos demostrando al mundo que pertenecemos al juego global”, agrega, y entonces apoya los brazos y le da un pequeño golpe a la mesa, en un movimiento que demuestra la pasión con la que habla. Es un argentino en el cuerpo de un estadounidense.

“Ser americano es querer ser siempre el mejor del mundo en cualquier cosita. Aunque la liga es joven, el fútbol lleva más de 100 años en EE.UU. Llegó antes que a España y Alemania, por ejemplo. Pero en los últimos diez años todo cambió. Y Messi es un imán que nos atrae y a la vez nos empuja para ir por más”, explica sobre el rol del capitán argentino. “Messi -dice- vino a conquistar, no vino de vacaciones. Lo dije el primer día y hoy todo está a la vista”.

La MLS se nutre de talento extranjero. A horas de las finales de conferencia, un total de 37 futbolistas latinos participarán de ambas llaves. “Tanto hinchas como jugadores latinos le dan picante, salsa, pasión, amor a nuestra liga. El latino trae algo distinto, algo agradable, algo que no se puede explicar con palabras”.

La estela que dejará Messi por años en el fútbol de EE.UU.

“El impacto de Messi va a vivir por años, incluso cuando se retire. En los parques los niños americanos ya juegan con la camiseta 10 de Inter Miami o de Argentina. Eso pasa hoy, lo puedes ver todos los días”.

Nelson Rodríguez tiene razón: en las canchas de césped sintético que la alcaldía de Nueva York construyó en toda la ciudad para uso público, todos los fines de semana cientos de niños y jóvenes se reúnen para jugar al fútbol.

Messi llegó a la MLS para cambiar la historia del fútbol norteamericano MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donde antes se jugaba al fútbol americano, hoy muchos se inclinan por lo que los americanos llaman soccer. Las estadísticas muestran que es uno de los deportes de equipo más elegidos entre niñas y niños. “Ya está pasando: el fútbol se metió en la sangre de los estadounidenses”, sentencia Rodríguez, antes de volver a trabajar.

Las razones detrás de la renovación de Lionel Messi con Inter Miami y el Mundial 2026