Es hijo de un científico argentino, trabaja como experto en Stanford y ahora produce una bebida energética con mate

Actualmente, Andrew Huberman es conocido por su pódcast. Más allá de ser profesor en Stanford y de tener un amplio historial en el ámbito académico, logró convertirse en un popular divulgador. En paralelo, es la cara de Mateína, una bebida energética con yerba mate, donde plasma sus orígenes de tener un padre argentino.

Mateína, la bebida energética con yerba mate que se vende en Estados Unidos

La idea comenzó con Nicolas Beaupré y Elodie Simard, una pareja norteamericana que conoció y se apasionó por la yerba mate durante un viaje que hicieron a Perú. A partir de allí, profundizaron en esa idea y crearon Mateína, según consta en el sitio web oficial de la empresa.

Mateina, la bebida energética estadounidense que tiene yerba mate Instagram @mateina

La venta comenzó en 2017. Según presenta la propia compañía, la bebida contiene yerba mate, importada desde Misiones, como componente distintivo. Combinada con otros estímulos naturales, se vende como “una opción más ligera y saludable, con mucha menos azúcar”.

Luego de cinco años en el mercado, la bebida dio un gran salto cuando cruzó su camino con Huberman, a quien la empresa define como un “apasionado del mate y con raíces argentinas”. A partir de allí, el científico se convirtió en la cara de Mateína.

Andrew Huberman, el hijo de un argentino con uno de los podcasts más populares

Profesor de neurobiología y oftalmología en Stanford, el científico vivió siempre en Estados Unidos, pero nunca le faltó la influencia argentina. Es hijo de una escritora estadounidense y de Bernardo Huberman, un físico argentino.

A fines de 2020, cuando el mundo comenzaba lentamente a reanudarse tras la pandemia, lanzó el primer capítulo de su pódcast, Huberman Lab. Allí, realiza divulgación científica en un lenguaje accesible para el público en general.

El pódcast Huberman Lab se volvió uno de los más populares del mundo en su género Captura de pantalla Youtube Andrew Huberman

El éxito fue inmediato y muy marcado, al punto que hoy tiene más de siete millones de seguidores en Instagram y YouTube. Durante sus capítulos, suele mencionar el consumo de yerba mate como una de las claves para el bienestar.

En una entrevista que le dio a LA NACION, reveló que su vínculo con la Argentina siempre fue fuerte y que estuvo en el país muchas veces: “Cuando era chico viajábamos con mi familia todos los años”. A pesar de que luego las visitas se volvieron más intermitentes, siempre mantuvo el cariño. “Amo Buenos Aires y mantengo relación con mis tíos y primos que viven allí”, indicó.

Huberman plasma sus raíces argentinas con Mateína

Con la expansión de la bebida en el mercado estadounidense, el científico logra combinar su origen familiar con su trabajo. Recientemente, en un video de Instagram que él protagoniza, la empresa anunció que la bebida estará disponible en la cadena de tiendas Whole Foods.

Mateina, la bebida energética estadounidense que tiene yerba mate

“Desde los campos de Argentina hasta los estantes de tu tienda local, siempre creímos que una mejor energía comienza con mejores ingredientes”, indica el texto de la publicación que realizaron la marca y la cuenta de Huberman Lab en conjunto.

Con esta nueva colaboración con la cadena, Mateína espera extender su presencia en Estados Unidos y que más clientes conozcan la bebida enérgica con yerba mate.