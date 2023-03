Es hispana, hizo un trabajo por más de 11.000 dólares en EE.UU. y le pagaron solo dos

escuchar

Una madre hispana de Georgia lucha por recuperar miles de dólares que le deben por trabajos de remodelación que realizó a finales de 2022. Después de varios meses sin recibir su pago, buscó la mediación de la corte del condado, donde una jueza falló a su favor. Hasta el momento, solo ha recibido una cantidad minúscula y ha tenido que endeudarse para cubrir las tarifas de su personal.

“Trabajé para una persona nombrada Joshua Mark Davis. Estuve en dos casas. Luego del trabajo, esa persona no me pagó”, dijo en entrevista con el canal local de Univision Claribel Rosa Vásquez. “Yo espero que el demandado me dé el dinero que me debe, porque es lo justo”, agregó. La mujer de origen hispano contó que su salud emocional y física están mal por la gran angustia de no poder recibir el pago por los US$11.471 por las labores efectuadas desde octubre de 2022, como ya lo determinó una jueza en la resolución de la demanda.

“Comencé tomando prestado US$5000 y debo US$18.000, porque por no quedarle mal a una persona busqué a otra persona que me presta un dinero con un interés más alto para yo pagarle y no quedar mal”, recordó la mujer cuando la entrevistaron en el medio citado. A su vez, este buscó a Joshua Mark Davis para conocer su versión. En su respuesta ante las acusaciones, el supuesto deudor aseguró que nunca le fue notificada una fecha límite para saldar la deuda total. “Estoy pagando lo que puedo pagar… No se puede exprimir la sangre de un nabo”, añadió el hombre.

En febrero pasado, la jueza instó a ambas partes a acordar un plan de pagos, el cual debería comenzar a partir del 1 de marzo. Sin embargo, no se cumplió. “Él me dijo que me pagaría los primeros de cada mes. Yo estaba muy esperanzada porque iba a ser el primer mes para recibir el dinero y a las 04.00 de la tarde yo le escribí para preguntarle por el pago. Él me respondió enviándome US$2”, compartió la empresaria hispana. Por el momento, no sabe qué futuro tendrá su caso.

Hispanos y la industria de la construcción en Estados Unidos

Los sectores de la agricultura, la construcción, la educación y los restaurantes son muy solicitados por los migrantes en Estados Unidos. Después de la pandemia, las compañías dedicadas a construcciones y remodelaciones estuvieron ampliamente necesitadas por contratar hasta un millón de trabajadores, según datos de la organización Constructores y Contratistas Asociados difundidos por CNN.

De acuerdo con información de la Oficina de Estadística Laboral (BLS), las personas que trabajan como albañiles en Estados Unidos, con cargos denominados como Cement Masons o Concrete Finishers, ganan en promedio US$22,76 por hora, que equivalen a una media de US$47.340 anuales.

“Ofrecía entre US$ 18 y US$ 22 por hora y no recibí solicitudes. Lo aumenté a US$23 y no obtuve ninguna. Lo aumenté a US$25 y están comenzando a llegar ahora”, contó al respecto Matthew Messer, propietario de una empresa de instalación de paneles solares entrevistado por CNN a propósito de la escasez de mano de obra a finales de 2021.

