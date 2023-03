Es hispana, le faltó un número para ganarse US$2000 millones en la lotería de Powerball, pero recibió una sorpresa

escuchar

Una hispana que vive en California estuvo a punto de ganar el premio mayor de 2040 millones de dólares en el sorteo del Powerball, el popular juego de la lotería estadounidense. En la rifa que se realizó en la noche del 7 de noviembre del año pasado, hubo mucha expectativa. A pesar de que fue otra persona la que se llevó el histórico pozo, la mujer también recibió una sorpresa por haberle atinado a cinco de los seis números ganadores.

De acuerdo con la Lotería de California, Ana Contreras, como fue identificada, se llevó la recompensa por el Match 5, donde los números fueron: 10, 33, 41, 47, 56 y el Powerball de 10. Pese a que la hispana no consiguió la multimillonaria suma, no se quedó con las manos vacías y reclamó un premio de US$1.149.661.

El Powerball se juega los días lunes, miércoles y sábados redes sociales - Instagram

Pese a que el Powerball indica que aquellos que logren el Match 5 se llevarán el premio de un millón de dólares, en California no sucede así. Para fortuna de la mujer, en ese estado hay adicionales. Siempre y cuando no sea el premio mayor, la suma varía según los boletos vendidos y la cantidad de ganadores. Además de la hispana, hubo otros tres afortunados que le atinaron al Match 5 ese día, pero no fueron identificados.

Según datos ofrecidos por los organizadores del Powerball en un comunicado, Ana Contreras compró su boleto en la tienda Stues Dairy en Gardena. La lotería también otorgó una compensación de US$6000 a los lugares que vendieron boletos ganadores.

Para poder jugar al Powerball, los participantes deben comprar un boleto de la lotería con un precio de US$2, que pueden encontrar en cualquier tienda minorista en Estados Unidos. Luego, seleccionan cinco números entre el 1 y el 69, y un número adicional de entre 1 y 26. O bien, pueden solicitar un Quick Pick, una opción la que se genera un número aleatorio para participar. Si al final se coincide en casi todos los números del sorteo, las recompensas también son atractivas.

¿Quién fue el ganador del gran premio del Powerball?

En ese sorteo, Edwin Castro fue el único afortunado que se llevó el histórico monto. De acuerdo con el comunicado publicado en el portal de Powerball, la Lotería de California identificó al hombre de Los Ángeles el 14 de febrero de este año. Castro no se presentó en la conferencia de prensa y pidió permanecer en el anonimato. Sin embargo, envió un comunicado en el que expresó su felicidad por otra de las causas del premio.

“Por mucho que esté conmocionado y emocionado por haber ganado el sorteo de Powerball, el verdadero ganador es el sistema de escuelas públicas de California. (…) Como alguien que recibió las recompensas de ser educado en el sistema de educación pública de California, es gratificante escuchar que, como resultado de mi victoria, el sistema escolar de California también se beneficiará”.

El pasado 14 de febrero se anunció a Edwin Castro como ganador del bote millonario de Powerball Youtube/Lotería de California

Edwin Castro compró su boleto del sorteo en una tienda Joe’s Service Center en Altadena. El anuncio no estuvo libre de polémica, dado que otro hombre, identificado como José Rivera, aseguro que había ganado el sorteo. Incluso presentó una demanda al alegar que le habían robado su boleto.

Castro utilizó parte de su premio de casi mil millones de dólares la lotería para comprarse una mansión en Hollywood Hills, en Los Ángeles, según los últimos premios.

¿Cuál es el pozo del próximo sorteo del Powerball?

Dado que el sorteo del Powerball se juega todos los lunes, miércoles y sábados, el próximo ofrece un pozo estimado de US$45 millones, con un valor en efectivo de US22,9 millones. Los números ganadores se darán a conocer a través del portal oficial del Powerball en la noche de este 11 de marzo.

LA NACION