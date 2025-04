Es hondureño, no llegó a terminar su casa y lo deportaron de EE.UU.: “Uno no se lo espera”

Alí es un joven hondureño que emigró a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Durante años, ahorró cada dólar que ganaba para construir una casa en su país natal. Sin embargo, no pudo cumplir su sueño. Antes de poder terminar su vivienda, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestaron y lo deportaron. “Solo me dieron chance de agarrar mis zapatos”, lamentó

En un video que compartió en TikTok, Alí contó que comenzó a levantar su casa en Honduras en 2018. “La construí en un año y medio, prácticamente”, dijo. Sin embargo, después de ese impulso inicial explicó que frenó el ritmo de los trabajos de los obreros porque no tenía una fecha concreta de regreso a su país. “Como no tenía planes de venir de EE.UU., por eso la había dejado así”, explicó.

En su testimonio, mencionó que con más tiempo y menos gastos en otras áreas podría haberla finalizado: “Si no me hubiera metido a hacer otras compras, inversiones, la hubiera terminado como en dos años prácticamente”.

El operativo de ICE y su detención en EE.UU.

El migrante hondureño relató cómo fue arrestado por las autoridades migratorias mientras se encontraba en su vivienda. “Pues, yo estaba en la casa, fue un día domingo como a las 8, 8.30 hs de la mañana", recordó.

Según comentó, todo transcurría de modo normal hasta que fue sorprendido por el operativo migratorio: “Cuando salí, tenía siete agentes de migración adentro de casa”, afirmó.

Alí no estaba preparado para esa intervención. “Es bien difícil, porque uno como que no se lo espera”, dijo. Y si bien admitió que él planeaba regresar a su país, este no era el modo en que quería hacerlo. “Uno tiene planes de venir, pero no así, de un día para otro”, comentó.

Durante el procedimiento, los agentes apenas le permitieron recoger un par de cosas antes de ser trasladado: “A mí solo me dieron chance de agarrar nada más mis zapatos y un suéter. Eso fue todo el equipaje que yo agarré”.

La deportación a Honduras, tras 15 días en detención

Luego del arresto, Alí pasó más de dos semanas bajo custodia de las autoridades migratorias. “Estuve 15 días en migración, aquí llegué el 21 de febrero”, dijo en su video.

El joven contó que ya lleva cerca de un mes de regreso en Honduras, luego de ser deportado en febrero. Y desde entonces se encuentra abocado a terminar la vivienda que había empezado a construir cuando estaba en EE.UU.

Mientras él reconstruye su vida en su país natal, su pareja continúa en Estados Unidos y se encarga de enviar los productos que compraron en el país norteamericano. “Ella se está encargando de mandar todo: electrodomésticos, carros, todas las cosas”, explicó.

Sin embargo, ella también planea regresar. Según dijo, su mujer —de nacionalidad salvadoreña— también está en Estados Unidos de modo ilegal, pero se irá para vivir con él en Honduras. “Ella se va a venir de manera voluntaria de EE.UU.”, expresó.

Alí remarcó que había decidido emigrar a Estados Unidos en busca de mejorar su situación económica, pero nunca tuvo la intención de quedarse a vivir allí de modo permanente. “Uno agarra como para allá, pues por ver qué se hace”, por necesidad, dijo.