Es la “Cupido de Silicon Valley”, une a los millonarios y da 7 consejos para conocer a alguien rico

Cuando se escucha o lee la palabra “amor”, se pueden recordar anécdotas propias o historias muy conocidas, pero sin duda alguna se piensa en la unión de varias personas. No obstante, para que eso suceda, son muchos los elementos que deben coincidir. Desde hace décadas, en el mundo de los ricos y famosos hay una mujer cuyo trabajo consiste en conseguir citas y se caracteriza por un detalle: une a personas millonarias.

“No hay nada malo en tener una cita por dinero”, explicó Amy Andersen, una casamentera aclamada internacionalmente, en una columna en CNBC Make It. También conocida como La Cupido de Silicon Valley, cobra a sus clientes incluso cientos de miles de dólares por conseguirles una pareja en excelentes condiciones financieras.

De acuerdo con la experta, conseguir la pareja perfecta y millonaria es posible Shutterstock

Tras más de 20 años de trabajo y miles de personas que consiguieron una relación a través de su servicio de búsqueda de pareja, esta experta ofreció siete consejos para lograrlo. Andersen también cuenta con el desarrollo de una aplicación móvil para conocer personas y tener una cita.

Tener logros propios

Las personas con éxitos personales, no necesariamente económicos, son más atractivas. Por ejemplo, sentirse orgulloso de algún logro o meta personal, así como tener motivaciones, transmiten a la potencial pareja que no se está interesado solo en el dinero.

Tener presente la posibilidad de la firma de un acuerdo de no divulgación

Para Andersen es usual que sus clientes precisen un acuerdo de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés) para salir en citas. Esto les permite poder compartir detalles de su vida que no contarían con facilidad a cualquiera y que no desean que se filtren a la prensa. Si la relación avanza, seguramente se discuta la firma del contrato prenupcial.

Mantener la discreción

Las personas de alto perfil valoran mucho la privacidad y mantenerse lejos del ojo público la mayor parte del tiempo. De hecho, lo anterior puede implicar que si se inicia una relación con una persona adinerada, se deba disminuir la exposición en redes sociales.

Mantener la discreción es una de las recomendaciones de la experta Unsplash

Tener una vida propia

Es importante tener en consideración que pese a que la idea es formar una pareja, cada persona tiene una vida propia, gustos propios e intereses particulares. Cada uno debe mantener sus actividades, en lugar de dedicar la totalidad del tiempo a esa nueva persona que se conoce.

Mantenerse flexible

Muchas personas adineradas tienen vidas complejas en las cuales han atravesado divorcios, situaciones económicas delicadas y relaciones complicadas con sus exparejas e hijos. Aquel que decida tener una relación con alguien de alto perfil deberá estar preparado para los cambios de última hora y momentos de extrema ansiedad.

Tener “los pies en la tierra”

La mayor parte de las personas con dinero tienen habilidades para detectar cuándo una persona está con ellas por interés o cuándo son utilizados como “medios para un fin”. Para la experta, es necesario mantener la compostura cuando la pareja lo lleve en una cita a un lugar privado a conocer a un famoso.

La firma del acuerdo prenupcial

De acuerdo con Amy, las personas de alto perfil, por lo general, ya tuvieron varias relaciones fallidas, varios divorcios e incluso algunos enviudaron. En ese sentido, un acuerdo prenupcial es una manera de salvaguardar sus bienes, si algo llegase a salir mal. En lugar de darle una connotación negativa, un acuerdo prenupcial puede ayudar a la parte menos adinerada a que se cumplan los pactos económicos en él acordados.

