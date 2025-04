Es latina, consiguió su primer trabajo en EE.UU. y contó lo que le preguntaron en la entrevista: “Me frustra”

Conseguir trabajo en Estados Unidos puede ser algo complicado para los inmigrantes latinos recién llegados, especialmente por las barreras idiomáticas y los requisitos que exigen varias empresas. En este contexto, una colombiana que vive en EE.UU. comentó en sus redes sociales cómo consiguió su primer empleo en ese país, al tiempo que brindó consejos y recomendaciones para que otros extranjeros logren lo mismo.

Conseguir trabajo en EE.UU.: así fue la entrevista laboral en su primer empleo

En un video que publicó en su cuenta de tiktok @natafino, Natalia Fino manifestó su felicidad tras haber sido contratada: “Conseguí mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, estoy súper feliz”. De todas maneras, advirtió que ciertas cosas la tomaron desprevenida durante el proceso de selección: “No pensé que me iban a preguntar ese tipo de cosas en la entrevista laboral”.

Una mujer latina comentó cómo consiguió trabajo

En primer lugar, explicó que se sintió algo preocupada por una situación particular: “La gente decía que si uno no iba recomendado, no lo contrataban, porque estaba muy difícil la situación”. No obstante, recomendó no tener en cuenta todos esos comentarios y centrarse en uno mismo.

Según explicó, utilizó una plataforma para buscar empleo. “Yo apliqué por Indeed y me contactaron por correo, me citaron a una entrevista”, recordó. El siguiente paso fue tener una reunión con los encargados del área de recursos humanos.

Uno de los aspectos que más la preocupaban era que no tenía experiencia laboral. De todas maneras, en lugar de mentir e inventar cosas en su currículum, eligió decir la verdad para evitar inconvenientes futuros. “Me preguntó qué me frustraba en la vida y cómo yo hacía para solucionar esas frustraciones”, relató.

Natalia Fino es una periodista colombiana que decidió empezar una nueva vida en EE.UU. Captura video @nataliafino (Instagram)

Las preguntas claves que le hicieron en la entrevista de trabajo

Según comentó en su video, estas fueron las preguntas más importantes que le hicieron en su entrevista de trabajo:

“¿Qué aspectos del trabajo podrían frustrarlo y cómo los solucionaría?”

“¿Ha tenido conflictos con compañeros de trabajo? ¿Cómo los ha resuelto?”

“¿Por qué eligió postularse a esta empresa? ¿Qué fue lo que le llamó la atención?”

“¿Sabe con exactitud qué actividades se realizan en esta organización?”

“¿Cuáles son sus expectativas a mediano y largo plazo dentro de la empresa?”

En otro de sus videos de TikTok, la joven colombiana brindó más detalles del puesto: el empleo era en una fábrica de papel, donde se imprimían las hojas y luego había que acomodarlas en cajas. “Me dio mucha alegría, requiere de un trabajo ágil y me tocaba estar pendiente de las máquinas”, comentó.

No obstante, rápidamente cambió de empleo. Según contó el pasado 14 de marzo en otro video, consiguió un segundo trabajo. Esta vez, utilizó un método distinto: no utilizó aplicaciones, sino que presentó su currículum de manera presencial.

Natalia pudo cumplir su sueño y conseguir su primer empleo en Estados Unidos Captura video TikTok (@nataliafino)

“Imprimí mi hoja de vida y me fui directamente a tocar la puerta, luego de buscar en internet en qué lugares me interesaría trabajar”, explicó. Como no obtenía respuestas, se contactó por redes sociales con uno de los empleadores. Así fue que consiguió un cargo en Walmart, donde también trabajar muchos otros extranjeros.