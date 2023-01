Es latina, logró comprar su casa en Estados Unidos y ahora da consejos para lograrlo

escuchar

Una joven tiktoker mexicana identificada como Sophia Cedeno lleg贸 a Estados Unidos para establecerse y obtener una mejor calidad de vida.

Entre los prop贸sitos que ten铆a estaba el de comprar su propia casa. Fue reci茅n en este 2023, a cinco a帽os de haber pisado por primera vez el territorio estadounidense, cuando pudo cumplir ese sue帽o. Decidida a compartir su caso, sobre todo para ayudar e inspirar a otros, la joven hizo un video donde enumer贸 los requerimientos y pasos para la adquisici贸n de una propiedad en ese pa铆s.

Seg煤n relat贸 all铆, su vida en Estados Unidos no comenz贸 de la mejor manera. Le fue muy dif铆cil conseguir alg煤n pr茅stamo para financiarse cosas como un veh铆culo o incluso ropa, ya que no ten铆a historial crediticio. As铆 que el deseo de tener su propia casa todav铆a se ve铆a muy lejano, ya que para eso necesitaba adquirir un cr茅dito. 鈥淓sta es la historia de lo que yo hice desde cero, sin saber absolutamente nada. No sab铆a ni por d贸nde comenzar鈥, asegur贸 all铆,

Con el paso del tiempo, se dio cuenta que deb铆a 鈥渃omenzar a cimentar su patrimonio鈥 por lo que ide贸 algunas t茅cnicas para hacerse de un historial de cr茅dito presentable. Sin embargo, todav铆a le faltaba todo lo que se necesitaba para comprar una vivienda: 鈥No ten铆a los requisitos para pedir una hipoteca. Es que te piden los (comprobantes de los) 煤ltimos dos a帽os de tus W2 o 1099 si eres contratista independiente; los 煤ltimos dos a帽os de tus declaraciones de impuestos; te checan tu cr茅dito; te piden los 煤ltimos dos meses de tus estados de cuenta; el 煤ltimo mes de tus talones de cheque, entre otras cosas鈥, mencion贸.

Una tiktoker dijo c贸mo logr贸 comprarse una casa en EE.UU.

Para ese momento las ilusiones de la tiktoker se rompieron y crey贸 que le ser铆a muy dif铆cil alcanzar la meta. Esto porque entre los requerimientos para pedir un pr茅stamo se encontraban los comprobantes de pago de alg煤n trabajo, y ella no trabajaba. Lo analiz贸 y se dispuso a reunir los documentos necesarios, pese a que eso le llevar铆a varios a帽os: 鈥淢e di cuenta que lo que me iba a costar m谩s tiempo era crear mi historial crediticio, mis declaraciones de impuestos y tambi茅n mis W2 porque esos te los dan uno cada a帽o. Entonces me enfoqu茅 y eso es lo que hice: trabaj茅 durante dos a帽os鈥, relat贸.

驴C贸mo logr贸 comprar su casa en EE.UU.?

Sophia se desempe帽贸 como agente de bienes ra铆ces por dos a帽os para poder obtener sus comprobantes de ingresos. Se dedic贸 a conocer personas y hacer relaciones p煤blicas. Entre sus nuevos conocidos estaba una prestamista, quien le ayud贸 a hacer el proceso de compra y a pedir cr茅dito en una instituci贸n bancaria: 鈥淓n su banco ofrecen un pr茅stamo que da para primeros compradores el 0% de enganche. Entonces ese pr茅stamo pues es buen铆simo, yo dije 鈥榚ste es el que quiero usar鈥欌, cont贸.

Despu茅s, realiz贸 el tr谩mite y la respuesta del banco fue positiva: 鈥淢e dio el monto por el cual yo estaba calificada y as铆 es como comenc茅 la b煤squeda de mi casa鈥, dijo. Despu茅s encontr贸 el hogar de sus sue帽os y fue los primeros d铆as del a帽o actual que pudo adquirirlo

As铆 es la casa que una mexicana se compr贸 en EE.UU.

Para finalizar, la creadora de contenido les dijo a sus seguidores que todo es posible. Demostr贸 que aun con todo en su contra, se puede conseguir los sue帽os. As铆 que exhort贸 a la comunidad virtual a no dejarse vencer.

鈥淪i t煤 tienes tiempo viviendo en Estados Unidos y ya tienes tus W2, tus declaraciones de impuestos, todo, pues ya est谩s del otro lado鈥, asever贸. Aunque consider贸 que las personas que no tienen nada, como estuvo ella en un principio, tambi茅n pueden lograrlo.

