Es latina y revela el secreto para comprar en Macy’s: la zona “backstage” donde venden prendas a menos de US$2

El incremento de los precios en EE.UU., derivado principalmente de la inflación, genera complicaciones en muchos habitantes. En busca de ahorrar y pagar menos, una mujer latina compartió un “área secreta” en la cadena Macy’s y se volvió viral al mostrar los valores de las prendas, muchas en menos de dos dólares.

Dónde se puede comprar ropa por menos de 2 dólares en Macy’s

La usuaria de TikTok @cuponesgratis, Karen, utiliza su canal frecuentemente para compartir los trucos y claves de ciertas marcas de EE.UU. para que los compradores adquieran los artículos a un menor precio del publicado generalmente.

El área secreta de Macy's donde hay ropa por menos de US$2

En un video publicado en agosto, la joven de origen latino señaló que la cadena de Macy’s posee en sus sucursales un área secreta que permanece algo oculta por su ubicación y que presenta precios inferiores a los de la tienda en general.

Se trata de la denominada “backstage” y, en el clip, que superó las 17.000 reacciones en la red social, mostró cómo localizarla. “Usualmente, esta área se encuentra en la parte superior de la tienda si tienen dos pisos”, puntualizó.

Y advirtió: “Si tiene solamente un piso, se debe encontrar al fondo de la tienda”. Una vez identificada la zona, Karen hizo un recorrido para revisar el valor de algunas prendas de ropa y mostrárselo a sus seguidores de TikTok.

Cuánto cuesta la ropa en la zona “backstage” de Macy’s en EE.UU.

Karen acercó las etiquetas de ciertas prendas para realizar una comparación con los precios originales, dado que esta área secreta presenta una reducción del valor original. Según indicaron los usuarios de la red social, esto se debe a que suelen pertenecer a temporadas pasadas o a que presentaron un error en la fabricación que es prácticamente imperceptible.

El Macy's Backstage cuenta con prendas por valores inferiores a los generales TikTok @cuponesgratis

Allí, la usuaria de TikTok mostró el precio de un pantalón negro de US$1,96, mientras que su valor original marcaba alrededor de US$30. Una blusa blanca osciló los US$4,98 y US$7,97, pero también encontró otras a US$1,97.

“Los precios te van a dejar con la boca abierta”, expresó Karen en el video. Así, se desplazó a la zona de calzado y mostró unos zapatos marca Nautica por US$17,98 con la rebaja ya establecida.

Según detalló la influencer, estos elementos parten de un valor base de US$2 y están por debajo de los precios de salida.

Otras tiendas de EE.UU. con precios rebajados en las prendas de ropa

La usuaria de TikTok señaló que ciertas marcas cuentan con enlaces que llevan a una sección de descuentos en sus productos, que rondan entre el 30% y el 45%. Por ejemplo, la firma de Old Navy publicó ciertas ofertas con motivo del Labor Day, que se celebra el 1º de septiembre en todo ese país.

Otras tiendas mencionadas por la autora del canal son GAP, Michael Kors (por su outlet), Adidas o Nike.

La usuaria de TikTok reveló cómo se pueden conseguir descuentos en estas tiendas Google Maps

En sus videos, Karen también advirtió que se debe prestar atención a si un negocio local o una sucursal nacional se encuentra en liquidación, dado que estas operaciones conllevan un descenso de los precios regulares.