Un outlet que combina las características de “bueno, bonito y barato” es el más codiciado de Miami, en Florida. Según ChatGPT, se trata de Dolphin Mall, que se encuentra en el centro de la ciudad y se inauguró en 2001.

Las razones por las que Dolphin Mall es un outlet destacado en Miami

La Inteligencia Artificial determinó que este complejo presenta accesibilidad, bajos precios y una gran variedad en sus 240 tiendas, que en muchas ocasiones cuentan con descuentos para los clientes. Desde marcas de ropa hasta restaurantes y cine, este lugar es aclamado por los visitantes y habitantes de la ciudad de Florida.

El Dolphin Mall se encuentra en el centro de la ciudad de Miami y es muy visitado Google Maps

Las peculiaridades que presenta el Dolphin Mall como ventajas para los compradores de Miami son:

Se encuentra a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) y a entre 20 y 25 minutos del downtown.

(MIA, por sus siglas en inglés) y a entre 20 y 25 minutos del downtown. Posee más de 240 tiendas , con descuentos permanentes en marcas como Nike, Adidas, Levi’s, Michael Kors, Coach o GAP.

, con descuentos permanentes en marcas como Nike, Adidas, Levi’s, Michael Kors, Coach o GAP. También ofrece sitios para comer, como restaurantes, o de entretenimiento, como cines.

Se trata del outlet más visitado por turistas en la ciudad de Florida.

También presenta opciones de restaurantes y entretenimiento Instagram/dolphinmall

El edificio comercial puede visitarse en el centro de la ciudad, pero para quienes deseen viajar a las inmediaciones, se encuentra también el outlet de Sawgrass Mills, ubicado en la localidad con el mismo nombre y que presenta 350 tiendas, muchas de ellas de lujo, con bajos valores y ofertas todo el año.

Dolphin Mall: el outlet “bueno, bonito y barato”

Situado en el 11401 NW 12th St. de Miami, es uno de los más visitados por ciudadanos procedentes de América Latina, según ChatGPT. Este edificio comercial cuenta con marcas de lujo a precios accesibles y con descuentos de hasta el 70%, como Guess o Kate Spade, además de tiendas de moda popular, como Puma o Forever 21.

Los clientes también pueden encontrar negocios para el hogar y la tecnología, como Bose y Bed Bath & Beyond, así como artículos de joyería y accesorios en Swarovski, Pandora y Sunglass Hut.

El edificio comercial cuenta con más de 240 tiendas y descuentos permanentes Instagram/dolphinmall

A su vez, el Dolphin Mall cuenta con un cine con salas IMAX y 3D para los fanáticos de las películas en la pantalla grande y con efectos especiales. Si buscan diversión extra, pueden encontrar centros de videojuegos en Dave & Buster’s, un bowling o lugares para la recreación de niños.

Llegada la hora de tomar un descanso en la jornada para recargar energías, los restaurantes y bares presentan más de 30 opciones, desde comida rápida hasta especializada, como Cheesecake Factory, P.F. Chang’s o TGI Friday’s.

ChatGPT también dio una serie de recomendaciones para vivir la experiencia completa en el Dolphin Mall en Miami: