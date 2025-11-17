Es latino en EE.UU. y mostró la tienda para el hogar “más barata que Ross”: la clave en las etiquetas rosadas

Un influencer latino especializado en ahorro en Estados Unidos reveló cuál es la tienda de descuentos que, según él, ofrece precios más bajos que la reconocida Ross Dress for Less. En un video viral, mostró los pasillos de dd’s DISCOUNTS, una cadena poco conocida donde, asegura, “el secreto para ahorrar está en las etiquetas rosadas”.

La desconocida tienda de descuentos de Estados Unidos

El hombre aseguró que la marca tiene precios más accesibles que otras cadenas de mayor renombre.

“No sé por qué nadie habla de esta tienda”, dijo y cuestionó que la gente siempre prefiera comprar en Ross, cuando hay otras opciones como estas, más convenientes.

La tienda de Estados Unidos que es más barata que Ross

La clave para encontrar lo más barato

El joven migrante, influencer de redes sociales que publica periódicamente videos sobre métodos de ahorro en Estados Unidos, remarcó que la clave para encontrar los precios bajos en dd’s DISCOUTNS está en las etiquetas.

“Aquí tienes que buscar las etiquetas rosadas, al igual que en Ross”, con las que se marcan los productos más económicos del negocio.

Los mejores productos que destacó el influencer experto en hallar precios bajos en EE.UU.

En el video, el latino destacó algunos artículos que encontró en dd’s DISCOUTNS a precios bajos. Por ejemplo, un edredón tamaño king por US$31,99, cuadros para decorar el hogar a partir de US$2 y un ondulador de rulos a US$9,99.

Además, destacó que la cadena tiene una enorme variedad de productos para el aseo personal y belleza, así como ropa (donde también hay que buscar los precios bajos marcados con carteles rojos con la palabra “clearance”), calzado, juguetes y muchos más artículos para toda la familia y la casa.

La cadena dd's DISCOUNTS se destaca por sus precios bajos Dreamstime

En su sitio oficial, la empresa resalta sus “tendencias de moda y artículos para el hogar de calidad“, además de su”proceso de pago sencillo y rápido" y su mercadería que se renueva día a día para que siempre haya nuevas ofertas.

La cadena, que nació hace más de 20 años en el 2004, se enorgullece de ser “el lugar ideal para comprar y ahorrar en el barrio”.

Donde está la cadena de rebajas de Estados Unidos

California es el estado donde más tiendas de dd’s DISCOUTNS hay en todo el país norteamericano, con 128 locales. Luego le sigue Texas, con 82; mientras que Florida completa el podio con unas 44.

Datos de Brilliant Maps muestran que existen un total de 355 tiendas de la cadena en todo EE.UU., principalmente en los tres estados ya mencionados, además de Arizona, Illinois, Georgia, Nevada, Colorado, Pensilvania y Nuevo México.

Otra de las claves es buscar las etiquetas de descuento rosa Instagram@latinosenusa82

En canto a la ciudad que más cantidad de comercios de la cadena posee, San Antonio (Texas) se lleva el primer puesto con unos nueve locales.

La siguen Dallas, Las Vegas, Phoenix y Miami con ocho cada una, Orlando y El Paso con siete, Fresno con seis, Sacramento con cinco y por último San diego donde hay dos.

La cadena dd’s DISCOUTNS asegura ubicar sus comercios, especialmente en centros comerciales de barrio para que sean una opción accesible donde realizar las compras cerca de casa.