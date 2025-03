Es mexicana, la deportaron cuando sus hijos eran bebés y así logró regresar a EE.UU.: “Me perdí su vida”

Mientras los controles y detenciones continúan en la frontera de Estados Unidos, algunas personas logran cambiar su destino. Marilú Montalvo, una madre mexicana, fue deportada hace catorce años, pero recientemente cruzó nuevamente la frontera hacia el país norteamericano.

La historia de la mujer que fue deportada y volvió a Estados Unidos

El regreso marcó el final de una lucha que duró años por volver a ver a sus hijos. Durante ese tiempo, la mujer estuvo separada de ellos, sin poder compartir momentos esenciales.

“Es muy difícil, estás muerta en vida, pero con una esperanza muy dentro de ti”, expresó Montalvo sobre sus sentimientos tras haber sido deportada años atrás.

La separación de sus hijos fue una carga emocional constante. “No disfrutas nada, no eres feliz cada momento de tu vida, tienes mucho miedo de no darles la protección, el amor, el cuidado a tus hijos, es muy doloroso”, añadió en una entrevista con Telemundo.

Según su relato, día a día, el anhelo de regresar se mantenía intacto. Es por eso que recientemente cruzó la garita de San Ysidro. Si bien la sensación de miedo seguía presente, también estaba la determinación de recuperar el tiempo perdido.

“Me perdí prácticamente su vida, no va a ser fácil, tengo que ganarme su cariño”, explicó. El reencuentro con sus hijos trae consigo nuevos desafíos: “No quiero llegar y lastimar a mis hijos emocionalmente”.

Marilú afirmó que su deportación estuvo marcada por irregularidades. “La verdad siento que fue muy ilegal, porque no eran agentes de migración”, relató y recordó el momento en que le informaron que sería deportada: “Me dicen que reciben una llamada de que soy ilegal en el país, y que por lo pronto me van a deportar”.

El tipo de visa que permitió a una madre volver a EE.UU.

En Tijuana, México, la latina encontró apoyo en la organización “Dreamers Moms”. Con asesoría legal, obtuvo una visa tipo “U”. “Gracias a Dios estoy aquí, estoy viva y pues Dios me concedió este milagro de regresar”, manifestó. Su retorno no significa recuperar lo perdido. “La verdad en este momento no sé cómo dirigirme a ellos porque mi cabeza todavía visualiza bebés”, comentó.

La visa “U” es un recurso para víctimas de ciertos delitos. Sin embargo, el objetivo de Marilú es obtener la residencia legal. “Voy a buscar la manera de no volver a separarme de mis hijos”, cerró.

Cuántos detenidos por el ICE hubo desde que asumió Donald Trump

Desde el primer día del Gobierno de Donald Trump, la nueva administración realizó cambios en materia de inmigración. A partir de ese momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo a más de 14.000 inmigrantes indocumentados, según la última información que brindó el “zar de la frontera” Tom Homan en una entrevista en 77 WABC radio el 11 de febrero.

Asimismo, en una entrevista en Fox News, Homan aseguró: “En el último conteo, tenemos casi 600 mil extranjeros ilegales en Estados Unidos con una condena criminal, así que no estaré feliz hasta que erradiquemos a cada uno de ellos”.