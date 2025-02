Es hondureña y quiere autodeportarse de EE.UU. con su hijo, pero un detalle legal se lo impide: “Ya no puedo vivir aquí”

Cindy Pérez, una madre hondureña que reside en Cloverleaf, Texas, se encuentra en medio de una compleja batalla legal por la que no puede regresar a su país natal con su hijo de 10 años. La mujer, quien denuncia ser víctima de violencia doméstica, busca retornar voluntariamente a Honduras antes de enfrentar una posible deportación.

El deseo de regresar a Honduras y las dificultades legales

Según las leyes estadounidenses, ambos padres deben dar su consentimiento para que un menor obtenga un pasaporte. El padre del hijo de Pérez se niega a firmar el permiso necesario para que el pequeño pueda viajar. Esta negativa dejó a la mujer atrapada en una situación que la angustia aún más: teme que, en caso de ser deportada, su hijo se quede en EE.UU. sin ella.

Cindy Pérez quiere regresar voluntariamente a su país natal (Captura de Telemundo)

Pérez relató su situación: “Yo me quiero regresar a Honduras con mi niño y no puedo, porque me dicen que necesito la firma del padre para el pasaporte”, dijo a Telemundo.

La madre asegura que su situación económica y social es insostenible, lo que la motiva a regresar a su país. Según su declaración, el sueño que fueron a buscar en Estados Unidos no se cumplió y ella no encontró un trabajo estable. Ahora, el temor a ser detenida y deportada la ha dejado en un estado de desesperación.

Además, la migrante denunció que recibió violencia doméstica del padre de su hijo, motivo por el cual no mantiene contacto con él. En este contexto, ella considera que no le queda opción alguna más que regresar a Honduras: “Ya no puedo vivir aquí, pero quiero llevarme a mi hijo”.

Cuál es el procedimiento legal en EE.UU. para viajar con su hijo

La situación de Cindy llamó la atención de las autoridades consulares de Honduras. En este sentido, la Cónsul General en Houston, Gilda Silvestrucci, le brindó asesoramiento legal para orientarla en este complicado proceso.

De acuerdo con Slilvestrucci, el primer paso en estos casos es presentar una denuncia formal ante las autoridades estadounidenses.

En este momento se desarrollan redadas y operativos contra la inmigración ilegal en Estados Unidos Alex Brandon - AP

Esta acción permitiría a la corte revisar la situación legal de la madre y el padre, con el objetivo de evaluar si es posible suspender la tutela. De ser necesario, este proceso podría otorgar a Pérez el permiso legal para salir del país con su hijo, sin el consentimiento del padre.

“Si ella presenta la denuncia formal ante las autoridades competentes, esto permitirá que la corte revise el caso y, de ser necesario, suspenda la tutela del padre”, explicó Silvestrucci. “Esto sería un respaldo para que ella pueda salir del país con el niño”.

La mujer busca asesoría legal para poder viajar con su hijo Imagen de Krissie en Pixabay

Ante este complejo panorama, Pérez aceptó la representación legal de la cónsul y comenzó los trámites necesarios para resolver su situación.

“Ya estoy haciendo lo que me dijeron los abogados. He empezado con todo lo que está a mi alcance, pero no sé qué más hacer”, expresó Pérez, quien mantiene la esperanza de que pronto podrá regresar a Honduras con su hijo para retomar su vida.