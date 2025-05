Es mexicano, actuó en Caso Cerrado y revela cómo se grababa en Miami: “Te pagan todo”

Germán Pablo, un actor, bailarín y periodista de espectáculos mexicano, contó en un podcast que tuvo una participación en el popular programa televisivo Caso Cerrado. En una divertida charla, reveló detalles desconocidos sobre cómo se realizaba el show que conducía la Doctora Ana María Polo en Miami, Florida. “Te pagan todo”, reveló.

Casting para Caso Cerrado: cómo lo eligieron

Durante una entrevista en el podcast Pasados de Moda, el actor contó cómo fue que participó en el popular show. Según relató, la producción lo contactó luego de que sus hermanos actuaran en ediciones anteriores del programa. “Yo mandé un casting porque me lo pidieron. Como mis hermanos ya habían ido, les dije: ‘Sí, yo quiero ir", recordó.

Es latino, participó en Caso Cerrado y contó su experiencia

Según destacó, en aquel entonces, su principal interés no era aparecer en el show de la Doctora Polo. En realidad, él quería viajar a Florida, donde se grababa el programa. “No era por ir a actuar a Caso Cerrado, era que quería ir a Miami y quedarme, porque te dan el vuelo abierto”, admitió divertido.

Una vez que pasó el casting y que le confirmaron su papel, además del pasaje de avión a Miami, la producción también le dio otros beneficios que él supo aprovechar bien. “Te pagan un viaje a Miami, van por ti al aeropuerto, te pagan hospedaje, te dan comida”, explicó. Ese combo, sumado a la posibilidad de actuar en el show, convirtieron la experiencia en algo “superdivertido”.

Actuar en Caso Cerrado: cómo se definía el pago y la grabación

Germán explicó que los actores reciben un pago que no es estándar, varía según el rol que desempeñan en el episodio. Y si bien no dio detalles de cuánto le pagaron a él por su participación en el show, dijo que la experiencia “vale la pena” y que el monto que se cobra depende “del rango” que tenga el papel.

“Si eres demandante, si eres testigo, te pagan más”, dijo. Además de esa cifra, remarcó que no tuvo que poner dinero de su bolsillo durante la estadía en Miami: “Te pagan todo”. Por otra parte, el actor consideró que este trabajo, que mucha gente “menosprecia”, no es para todos. “Es un trabajo intenso”, señaló.

La doctora Ana María Polo conduce Caso cerrado, un reality al borde del escándalo en cada emisión

A diferencia de lo que muchos creen, explicó que el programa no se grababa con guiones cerrados. “Hay un argumento y cuando vas allá es improvisación, hay como un hilo", detalló. En su caso, el argumento del programa cambió varias veces. “Primero yo era el demandante, después al que demandaban, y así”, relató.

Además, destacó que todo se tenía que grabar de una sola vez. “Tienes media hora para grabar tu capítulo y si te equivocas, te equivocaste”, dijo. También, recordó una advertencia que le hicieron antes de la filmación: “Si te ríes en pleno programa te sacamos”.

Así se enteró de que su episodio salió al aire

Después de grabar el episodio, Germán regresó a su ciudad, Hermosillo, y continuó con su vida habitual. El capítulo no salió al aire durante meses. Él creyó que el episodio había sido descartado, hasta que ocurrió algo que no esperaba.

El programa de televisión que dirigía la Doctora Polo se encargaba de resolver problemas legales (Foto: Youtube: Caso Cerrado)

“Pasaron como siete meses y el show no había salido, hasta que un amigo me lo mandó y me lo posteó en Facebook”, dijo. Esa publicación, dijo, generó muchas reacciones entre sus contactos. “Mucha gente me preguntaba si estaba bien, si me habían demandado”, contó entre risas.

Según dijo, algunos de sus conocidos no comprendieron que se trataba de una ficción. “Me sorprendió que haya gente que no sabía que era actuado, que creía que era verdad”, expresó.