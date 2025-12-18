Es mexicano, lo asesinaron cuando era trasladado por el ICE en Dallas y ahora EE.UU. le otorgó el perdón migratorio

A finales de septiembre, Miguel Ángel García, migrante mexicano que había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), murió tras ser herido de bala en un tiroteo contra un centro de detención en Dallas, en Texas. Ahora, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó una aprobación migratoria que le habría permitido residir de manera legal.

El perdón migratorio para el mexicano asesinado cuando era trasladado por el ICE

El pasado 9 de diciembre, Stephany Gauffeny, viuda de García, recibió por correo un sobre con el sello del ICE y el nombre de su difunta pareja. Al abrirlo, observó que se trataba de la aprobación de su solicitud para obtener la residencia legal en Estados Unidos.

El migrante mexicano falleció tras ser alcanzado por las balas mientras era trasladado por el ICE a un centro de detención en Dallas ICE/Miguel Angel Garcia

“Todo es un recordatorio. El bebé es un recordatorio”, expresó Gauffeny, en declaraciones citadas por NBC. El impacto de la carta fue inmediato y la hizo romper en llanto.

“Estaba a su nombre y no tenía idea de qué era, lo abrí y al instante comencé a llorar porque lo primero que vi fue: ‘Has sido aprobado’”, relató. Según su testimonio, el hombre de 32 años trabajó durante mucho tiempo para obtener el estatus legal.

La carta de aprobación le habría permitido regularizar su situación. Además, le otorgaba la posibilidad de comenzar a solicitar una visa o tarjeta verde para trabajar de manera legal.

Lejos de ser un consuelo, la viuda ahora se pregunta por qué la agencia decidió enviar el sobre, dos meses después de la muerte de su marido. “Es justo antes de Navidad, y es doloroso porque si él hubiera estado aquí, habría sido todo lo contrario. El dolor siempre estará ahí. Nunca volverá a ser lo mismo”, remarcó.

Por qué arrestó el ICE al migrante mexicano

En agosto, García fue detenido por los agentes federales en un control de tráfico en Arlington, en el condado de Tarrant. Entonces, se lo llevaron bajo custodia por conducir bajo los efectos del alcohol e intentar evadir el arresto. Pese a que el primer cargo fue retirado, decidieron trasladarlo a causa del segundo.

El ICE arrestó al migrante mexicano por conducir bajo los efectos del alcohol e intentar evadir la detención usicegov

El joven, que trabajaba como pintor, residía en Estados Unidos desde hace casi dos décadas tras arribar a los 17 años, y era originario de San Luis Potosí, México. Junto con su pareja, habían comprado este año su primera casa. García trabajaba para asegurar el bienestar de sus cuatro hijos mientras esperaban la llegada del quinto, que nació tras su muerte.

Pero, a finales de septiembre, un tirador que abrió fuego desde la azotea de una oficina de abogados cambió el rumbo de su destino.

Tiroteo contra un centro del ICE en Texas: así murió el migrante mexicano

El miércoles 24 de septiembre, Joshua Jahn, de 29 años, disparó indiscriminadamente contra el centro de detención del ICE ubicado a lo largo de la I-35E. Junto con otros detenidos, García estaba dentro de una furgoneta al momento de la balacera.

El migrante mexicano fue baleado en el ataque contra el centro de detención del ICE y murió días después en un hospital BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuando escuchó los disparos, se colocó sobre otro migrante más joven que había conocido en el camino al centro para cubrirlo y salvar su vida. Tras el ataque, fue trasladado a un hospital cercano en donde permaneció internado con sus manos y pies atadas a la cama.

El extranjero estuvo en estado crítico durante seis días. Pasado este tiempo, la familia tomó la dura decisión de retirar el respirador artificial, según relató Associated Press. Después de realizar los exámenes correspondientes, los médicos habían asegurado que su estado era irreversible.

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido”, expresó Gauffeny en un comunicado compartido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) para anunciar la triste noticia.