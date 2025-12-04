Cómo siguen las solicitudes de I-485 ante el Uscis para los inmigrantes que buscaban cambiar de estatus

Las solicitudes de ajuste de estatus se verán afectadas por las recientes medidas migratorias tomadas por la administración Trump, en el caso de que el país de origen figure entre los 19 involucrados -como Cuba, Venezuela y Haití- en la reciente disposición del Uscis (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., por sus siglas en inglés). Esto golpea de lleno al trámite del formulario I-485.

Las solicitudes de I-485 para inmigrantes que buscan la green card

El Formulario I-485 se debe presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) para iniciar el trámite de ajuste de estatus, que se refiere al proceso que puede usar un extranjero para solicitar la residencia.

El Uscis se encarga de procesar las peticiones de green card a través del Formulario I-485 Shutterstock

Este procedimiento se lleva a cabo cuando el solicitante está presente en Estados Unidos, lo que significa que no tiene que regresar a su país de origen para completar el trámite.

Después de que se presenta el formulario, la agencia envía una notificación para la cita de servicios biométricos en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés). En ese momento se toman las huellas dactilares, una fotografía y/o la firma.

Actualización del ajuste de estatus: la pausa de Trump a los trámites migratorios

El de diciembre pasado, el Uscis emitió un memorándum en el que estableció nuevas directrices para aumentar el escrutinio de seguridad de las solicitudes de inmigración.

La medida se debe aplicar a todos los procesos de beneficios presentados por extranjeros originarios de países considerados como de “alto riesgo”.

Así, se suspende la tramitación de beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países sujetos a la Proclamación Presidencial del 4 de junio de 2025. Entre ellos, Cuba, Venezuela y Haití.

Con vigencia inmediata, el Uscis considerará hechos y circunstancias relevantes específicos de cada país como parte de su decisión sobre solicitudes de beneficios discrecionales, como las de ajuste de estatus, extensiones de estadía, de naturalización y de asilo.

La Administración Trump se ha caracterizado por endurecer las medidas para recibir beneficios migratorios White House / Freepik - White House / Freepik

Ahora, los oficiales de la agencia deberán llevar a cabo una revisión exhaustiva caso por caso para evaluar la elegibilidad para el beneficio. Así, la agencia busca ejercer toda su autoridad para investigar las solicitudes presentadas por extranjeros que puedan representar riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública.

Ante la situación, han comenzado a surgir las preocupaciones de quienes esperan por una resolución de su caso, ya que tendrán que esperar y el tiempo es indefinido. Los casos afectados necesitarán de evaluaciones individualizadas, entrevistas o re-entrevistas obligatorias.

Qué pasará con las solicitudes de I-485: la espera

La pausa impuesta por el gobierno federal, en respuesta a los lineamientos establecidos por el presidente Trump, llega en un ya de por sí mermado sistema migratorio que registra una alta demanda y demoras en solicitudes como la de ajuste de estatus.

De acuerdo a los datos más recientes reportados en la tabla de las Solicitudes y Peticiones Presentadas ante Uscis por Tipo de Formulario, para el segundo trimestre del año fiscal 2025 (del 1º de enero al 31 de marzo), había un total de 1.147.113 de casos pendientes del Formulario I-485, en todas sus categorías.

El proceso para recibir la tarjeta verde puede llevar varios meses Freepik

En cuanto al tiempo de procesamiento promedio, los datos señalan una espera de 18,5 meses para recibir la residencia permanente en la categoría otros; diez meses para quienes la pidieron a través del asilo y 9,7 meses para los peticionarios de green card por relación familiar.

Al tiempo de espera que se registra desde los primeros meses de este año, ahora se le tendrá que sumar lo generado de la pausa a los trámites migratorios impuesta por la administración actual, lo que podría dejar a millones de solicitantes en un limbo legal.