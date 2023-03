Es moza en NYC y expuso en el ticket la propina que le dejó un grupo de europeos: “Deberíamos prohibirles viajar”

escuchar

Una moza de Nueva York se quejó de la propina que recibió por parte de un grupo de turistas, dado que consideró que un 10% del total de la cuenta no era suficiente para gratificar sus servicios. “Deberíamos prohibir a los europeos viajar hasta que aprendan como hay que comportarse”, sentenció.

La moza, identificada como Madison Tayt, usó su cuenta de Twitter para lanzar su enérgico mensaje: “Esta mesa acaba de dejar US$70 en una cuenta de US$700 después de pasar horas (en el establecimiento). Mi gerente les preguntó que cómo había estado el servicio y dijeron que estaban encantados con mi trabajo, así que les explicó que la propina habitual era del 20% y ellos dijeron que estaba bien y se fueron”, se leía en el tuit.

El ticket que expuso en redes sociales Twitter @madison_tayt

Sin embargo, el grupo de comensales solo añadió el 10% de propina, lo que provocó el enojo de la moza neoyorquina, quien no dudó en compartir la experiencia. El tuit se viralizó. No obstante, luego de la repercusión y también de una oleada de críticas con millones de visualizaciones, eliminó su publicación. Esta historia también fue retomada por diferentes medios de comunicación. The New York Post intentó contactar a la trabajadora, pero no respondió.

En EE.UU., los mozos reciben del 15 al 20% de propina; sin embargo, hay quienes consideran que su servicio es muy bueno y los gratifican con el 25% Unsplash

La propina, un desacuerdo cultural

Dejar propina no está en forma estricta dictado por ley en Estados Unidos. No obstante, parece que sí si se consideran las normas sociales y también la condición de los trabajadores. La tarifa adicional es una gratificación voluntaria que premia el buen trato que tuvo un mozo o el servicio que brindó. En algunos lugares se ha vuelto casi una obligación, más allá de la calidad del servicio, como en los restaurantes, bares, peluquerías o incluso servicios de transporte, según explica la BBC.

La propina estándar en el territorio estadounidense es del 15 al 20%, pero la cantidad puede subir hasta el 25% si se considera que el servicio fue de “primera categoría”. Por lo general, los mozos se esfuerzan en ser amigables, estar bien informados y dispuestos a hacer un esfuerzo extra por los clientes. Además, hay que considerar que en algunos sitios reciben únicamente el salario mínimo, por lo que las propinas son una forma de completar su sueldo.

¿Cómo llegó la propina a EE.UU.?

Los extranjeros en cuyos países el concepto de propina es diferente, suelen mostrarse inconformes e incluso molestos por la forma en la que estas funcionan en Estados Unidos. Esta costumbre es en realidad de otro país. La práctica llegó al territorio norteamericano recién en 1840, cuando los estadounidenses la adoptaron de los europeos, donde era más común dar estas gratificaciones, explicó el doctor en psicología social, William Michael Lynn, a la BBC.

Los meseros se esfuerzan en ser amables y serviciales para tener una buena propina Unsplash

Durante todo el siglo XX, la costumbre de dar propina se propagó en EE.UU., aunque varios estados tuvieron cierta resistencia. En 1915, se consolidaron prominentes detractores, como el expresidente William Howard Taft, y se establecieron colectivos anti propinas. Sin embargo, en 1966 se promulgó definitivamente la disposición “Tip Credit”, lo que permitía a empresarios del sector servicios pagar un sueldo más bajo que el mínimo a algunos de sus empleados, ya que daban por hecho que se completaría con la “generosidad de los clientes”.

LA NACION