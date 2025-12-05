Es oficial: el sorteo del grupo de USA y contra quién jugará en el Mundial 2026

La Copa Mundial de Futbol 2026 comienza a palpitar este 5 de diciembre cuando se empiecen a definir las ubicaciones de cada país participante con el sorteo oficial. La selección de Estados Unidos ya tiene definida su área para arrancar el torneo, desde el bombo uno conformarán el grupo D, a la espera de sus rivales.

Contra quién jugará Estados Unidos en el Mundial 2026

El procedimiento indica que Estados Unidos será la cabeza de serie del Grupo D, mientras que México hará lo propio para el Grupo A, y Canadá para el Grupo B. Después de que se realice el sorteo, el área de la selección de las barras y las estrellas quedará conformada con otros tres rivales, de los bombos 2, 3 y 4.

Estados Unidos es uno de los anfitriones del Mundial 2026 (FB officialussoccer) John Dorton/USSF

Estados Unidos tendrá su primer partido en la Copa del Mundo el 12 de junio de 2026, en el estadio SoFi Stadium en Los Ángeles, contra uno de los equipos del Bombo 3, entre los que hay combinados europeos y de Asia.

Con base en lo anterior, el primer rival de la escuadra de las barras y las estrellas sería uno de los siguientes: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.

Para su segundo encuentro, Estados Unidos se verá las caras contra una escuadra del Bombo 2, entre los que están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria o Australia.

Por último, en su tercer partido de la primera fase se enfrentará contra alguno del Bombo 4, entre los que estarían Jordania, Cabo Verde o Nueva Zelanda.

Cómo fue la clasificación de Estados Unidos al Mundial 2026

Debido a que esta edición Estados Unidos es uno de los anfitriones de la Copa Mundial, no tuvo que pasar por un proceso de clasificación y enfrentarse a sus otros rivales de la Concacaf, por un lugar para el torneo, como también fue el caso de México y Canadá.

Equipos clasificados al Mundial 2026 (FIFA)

En el país norteamericano, habrá 11 ciudades que albergarán algunos de los 104 partidos que se jugarán a lo largo del certamen, como son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Área de la Bahía de San Francisco y Seattle.

Historial de Estados Unidos en las Copas del Mundo

Estados Unidos ha participado en la mayoría de los Mundiales de FIFA que se han celebrado a lo largo de los años, donde tuvo sus primeras asistencias en 1930, 1934 y 1950.

A partir de la década de los años 50, tuvo un periodo extenso de ausencia en la Copa del Mundo, para que, a partir de 1990, tuviera una participación más constante.

ARCHIVO - Foto del 22 de agosto del 2025, el presidente Donald Trump sostiene el trofeo al campeón de la Copa Mundial en una reunión en la Oficina Oval con el presidente de la FIFA Gianni Infantino. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) Jacquelyn Martin - AP

En las últimas décadas, EE.UU. consolidó su presencia como uno de los equipos más fuertes, en especial de América, con llegadas recurrentes a los octavos de final, y en su mejor participación avanzó hasta los cuartos de final en 2002.