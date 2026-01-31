Es oficial: en qué canal de Estados Unidos pasarán el show de medio tiempo del Super Bowl LX

El Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina y Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California, en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers. A pocos días del evento, ya se confirmó a qué hora y en qué canal se transmitirá el show del cantante puertorriqueño.

En qué canal se pasará el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Esta será la segunda participación de Bad Bunny en un Super Bowl, luego de su aparición como artista invitado en 2020, junto a Shakira y Jennifer Lopez. Sin embargo, será la primera vez que encabece el espectáculo de medio tiempo, como artista principal del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, según informó Billboard.

Bad Bunny será quien corone el evento de medio tiempo en el Super Bowl 2026 (NFL) NFL

La NBC será la cadena encargada de transmitir todo el evento, con una cobertura especial que comenzará desde las 13.00 hs (ET). El partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle está programado para iniciar a las 18.30 hs (ET).

Con base en la duración habitual de los primeros dos cuartos, se prevé que el show de medio tiempo de Bad Bunny comience entre las 20.00 y las 20.30 hs (ET), aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del encuentro.

Además de Bad Bunny, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones participarán en el espectáculo previo al partido, mientras que Green Day será el encargado de abrir la gran final de la NFL 2026.

Ceremonia inaugural por el 60 aniversario del Super Bowl

Como parte de la celebración por el 60 aniversario del Super Bowl, Green Day actuará durante la ceremonia inaugural. Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda, expresó su entusiasmo por formar parte de un evento histórico para la NFL.

Se celebran 60 años del Super Bowl en 2026 (FB NFL)

Asimismo, la liga confirmó que los artistas encargados de interpretar los temas tradicionales previos al partido serán:

Charlie Puth : interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

: interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Brandi Carlile : cantará “America the Beautiful”.

: cantará “America the Beautiful”. Coco Jones: entonará “Lift Every Voice and Sing”. La revancha entre Patriotas y Seahawks en el Super Bowl LX.

La revancha entre Patriotas y Seahawks en el Super Bowl LX

Once años después, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle se reencontrarán en el Super Bowl LX, en una revancha histórica tras el duelo ganado por los Patriots 28-24 en el Super Bowl XLIX, según recordó AP.

Seahawks busca la revancha contra Patriotas en el Super Bowl LX (X @Patriots/@Seahawks)

En aquel partido, Tom Brady lanzó cuatro pases de touchdown para completar una remontada memorable, que culminó con la intercepción de Malcolm Butler en la yarda uno a Russell Wilson, jugada que aseguró el cuarto título de Brady en la NFL.

Ahora, Nueva Inglaterra buscará volver a imponerse tras coronarse campeón de su conferencia al vencer a los Carneros de Los Ángeles, mientras que Seattle aseguró su pase al Super Bowl al derrotar a los Broncos de Denver.