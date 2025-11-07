Es oficial: Home Depot confirma el día en que cerrará todas sus tiendas de Estados Unidos en noviembre 2025

Home Depot confirma el cierre temporal de sus 2000 tiendas. Todos sus establecimientos permanecerán cerrados durante 24 horas en dos diferentes fechas clave antes de que finalice el año. En noviembre, el día de cierre se relaciona con una festividad tradicional.

Qué día de noviembre cierra Home Depot en EE.UU.

Home Depot cerrará todas sus tiendas el Día de Acción de Gracias, que en 2025 cae 27 de noviembre. La compañía toma esta medida para que sus empleados puedan disfrutar de la fiesta con sus familias. Desde la tienda aconsejan planificar las compras para conseguir todo lo que deseen antes del cierre, informó The Mirror.

Las tiendas de Home Depot cerrarán el 27 de noviembre y reabrirán para el Black Friday (AP foto/Wilfredo Lee) Wilfredo Lee - AP

Tras el cierre festivo, Home Depot retoma sus operaciones en Black Friday con un horario normal y una gran cantidad de promociones para sus clientes.

Con más de 2000 sucursales distribuidas en Estados Unidos, la compañía dejó saber a sus clientes que también cerrarán sus establecimientos en el mes de diciembre. El Día de Navidad, la empresa le brindará a sus empleados la posibilidad de festejar con sus familias y no tengan que trabajar esa fecha.

En Estados Unidos, la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), no obliga a los empleadores o empresas a brindar el día libre a los trabajadores durante los feriados federales.

Por esta razón, es posible que algunos otros minoristas operen con normalidad durante el Día de Acción de Gracias, mientras que tiendas como Home Depot o Walmart han anunciado sus cierres.

Qué otras tiendas se suman a la medida de Home Depot

Home Depot no es la única cadena que cierra por el Día de Acción de Gracias. Otras tiendas departamentales como Kohl’s, TJ Maxx, Burlington y Macy’s también anunciaron que suspenderán el servicio ese día, para otorgar un merecido tiempo libre a sus empleados para que puedan estar con sus familias, destacó The Sun Us.

El cierre de noviembre de la tienda se produce para que todos los empleados puedan disfrutar el Día de Acción de Gracias con sus familias (AccióndeGracias/Archivo) Freepik

Entre la lista de tiendas minoristas que se espera que también suspendan sus actividades por Thanksgiving, según Parade, se encuentran:

Walmart

Best Buy

Target

Kohl’s

Lowe’s

Sam’s Club

JCPenney

Macy’s

PetSmart

Publix

Costco

DSW

Academy Sports + Outdoors

Aldi

Barnes & Noble

BJ’s Warehouse

TJ MAXX

Menards

Trader Joe’s

REI

Petco

Nordstrom

IKEA

Ulta

GameStop

The Container Store

Staples

World Market

Foot Locker

Crate & Barrel

Guitar Center

Neiman Marcus

Sur La Table

Burlington

La-Z-Boy

Las tiendas que permanecerán abiertas en EE.UU. en Thanksgiving

Contrario a Home Depot, diversas tiendas en Estados Unidos que no cerrarán o operarán con horarios reducidos durante el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Se recomienda a los consumidores verificar el horario específico en la tienda correspondiente.

Home Depot optó por cerrar sus puertas el Día de Acción de Gracias en 2020 por la pandemia y todavía mantiene esa política (HomeDepot/Archivo) Facebook/HomeDepot

En 2024, algunas de las tiendas que permanecieron abiertas, de acuerdo con Today, fueron:

Whole Foods Market

Kroger

Albertsons

Ralphs

Wegmans

HEB

Sprouts Farmers Market

Safeway

Giant Food

Food Lion

Smith’s Food and Drug

Acme Markets

Shaw’s

King Soopers

Vons

Dollar General

Starbucks

Applebee’s

Kmart

CVS

Big Lots

Walgreens

Dunkin’ Donuts

Los últimos días feriados en Estados Unidos para 2025

El gobierno de Estados Unidos informó que durante el año se consideran 12 días como feriados federales en el país, los cuales son reconocidos y celebrados en todos los estados. Por lo general, las oficinas gubernamentales permanecen cerradas, al igual que algunos establecimientos.

El día de Navidad será el último día considerado como feriado federal en Estados Unidos en 2025 (Unsplash/Arun Kuchibhotla)

Para lo que resta de este 2025, los últimos días considerados como feriados federales en Estados Unidos, son:

Día de Acción de Gracias : que se celebra el cuarto jueves de noviembre (jueves 27 de noviembre).

: que se celebra el cuarto jueves de noviembre (jueves 27 de noviembre). Navidad: que este año se celebrará el día jueves 25 de diciembre.

Al comienzo del año nuevo 2026, en Estados Unidos se comenzará con las conmemoraciones del año nuevo, cuya fecha también es considerada como uno de los 12 feriados federales que se celebran en el país.

Año Nuevo : el cual se celebrará el jueves 1° de enero de 2026.

: el cual se celebrará el jueves 1° de enero de 2026. Cumpleaños de Martin Luther King, Jr.: tercer lunes de enero (que en 2026 será el día 19 del mes).