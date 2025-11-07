Es oficial: Home Depot confirma el día en que cerrará todas sus tiendas de Estados Unidos en noviembre 2025
La medida busca priorizar el bienestar de sus empleados en fechas especiales
Home Depot confirma el cierre temporal de sus 2000 tiendas. Todos sus establecimientos permanecerán cerrados durante 24 horas en dos diferentes fechas clave antes de que finalice el año. En noviembre, el día de cierre se relaciona con una festividad tradicional.
Qué día de noviembre cierra Home Depot en EE.UU.
Home Depot cerrará todas sus tiendas el Día de Acción de Gracias, que en 2025 cae 27 de noviembre. La compañía toma esta medida para que sus empleados puedan disfrutar de la fiesta con sus familias. Desde la tienda aconsejan planificar las compras para conseguir todo lo que deseen antes del cierre, informó The Mirror.
Tras el cierre festivo, Home Depot retoma sus operaciones en Black Friday con un horario normal y una gran cantidad de promociones para sus clientes.
Con más de 2000 sucursales distribuidas en Estados Unidos, la compañía dejó saber a sus clientes que también cerrarán sus establecimientos en el mes de diciembre. El Día de Navidad, la empresa le brindará a sus empleados la posibilidad de festejar con sus familias y no tengan que trabajar esa fecha.
En Estados Unidos, la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), no obliga a los empleadores o empresas a brindar el día libre a los trabajadores durante los feriados federales.
Por esta razón, es posible que algunos otros minoristas operen con normalidad durante el Día de Acción de Gracias, mientras que tiendas como Home Depot o Walmart han anunciado sus cierres.
Qué otras tiendas se suman a la medida de Home Depot
Home Depot no es la única cadena que cierra por el Día de Acción de Gracias. Otras tiendas departamentales como Kohl’s, TJ Maxx, Burlington y Macy’s también anunciaron que suspenderán el servicio ese día, para otorgar un merecido tiempo libre a sus empleados para que puedan estar con sus familias, destacó The Sun Us.
Entre la lista de tiendas minoristas que se espera que también suspendan sus actividades por Thanksgiving, según Parade, se encuentran:
- Walmart
- Best Buy
- Target
- Kohl’s
- Lowe’s
- Sam’s Club
- JCPenney
- Macy’s
- PetSmart
- Publix
- Costco
- DSW
- Academy Sports + Outdoors
- Aldi
- Barnes & Noble
- BJ’s Warehouse
- TJ MAXX
- Menards
- Trader Joe’s
- REI
- Petco
- Nordstrom
- IKEA
- Ulta
- GameStop
- The Container Store
- Staples
- World Market
- Foot Locker
- Crate & Barrel
- Guitar Center
- Neiman Marcus
- Sur La Table
- Burlington
- La-Z-Boy
Las tiendas que permanecerán abiertas en EE.UU. en Thanksgiving
Contrario a Home Depot, diversas tiendas en Estados Unidos que no cerrarán o operarán con horarios reducidos durante el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Se recomienda a los consumidores verificar el horario específico en la tienda correspondiente.
En 2024, algunas de las tiendas que permanecieron abiertas, de acuerdo con Today, fueron:
- Whole Foods Market
- Kroger
- Albertsons
- Ralphs
- Wegmans
- HEB
- Sprouts Farmers Market
- Safeway
- Giant Food
- Food Lion
- Smith’s Food and Drug
- Acme Markets
- Shaw’s
- King Soopers
- Vons
- Dollar General
- Starbucks
- Applebee’s
- Kmart
- CVS
- Big Lots
- Walgreens
- Dunkin’ Donuts
Los últimos días feriados en Estados Unidos para 2025
El gobierno de Estados Unidos informó que durante el año se consideran 12 días como feriados federales en el país, los cuales son reconocidos y celebrados en todos los estados. Por lo general, las oficinas gubernamentales permanecen cerradas, al igual que algunos establecimientos.
Para lo que resta de este 2025, los últimos días considerados como feriados federales en Estados Unidos, son:
- Día de Acción de Gracias: que se celebra el cuarto jueves de noviembre (jueves 27 de noviembre).
- Navidad: que este año se celebrará el día jueves 25 de diciembre.
Al comienzo del año nuevo 2026, en Estados Unidos se comenzará con las conmemoraciones del año nuevo, cuya fecha también es considerada como uno de los 12 feriados federales que se celebran en el país.
- Año Nuevo: el cual se celebrará el jueves 1° de enero de 2026.
- Cumpleaños de Martin Luther King, Jr.: tercer lunes de enero (que en 2026 será el día 19 del mes).
