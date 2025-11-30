Es oficial: hora de California para ver el sorteo del Mundial 2026

El procedimiento del sorteo del Mundial 2026, con el que se conocerán los nombres de las selecciones que conformarán los 12 grupos, se realizará durante la primera semana de diciembre, y será transmitido en canales de televisión y plataformas de streaming.

Hora de California para ver el sorteo del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el sorteo mundialista será el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas en Washington D.C., capital de Estados Unidos.

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en la capital estadounidense (Facebook/FIFA World Cup)

Según Los Angeles Times, las cadenas que transmitirán en televisión este evento son Fox y Telemundo a partir de las 9.00 hs (hora de California).

La federación internacional confirmó el procedimiento y las reglas que empleará para conformar los doce equipos, con cuatro selecciones cada uno, que se enfrentarán en la primera fase del Mundial 2026.

El sorteo es uno de los eventos más emocionantes de camino a la Copa del Mundo 2026, y reúne a técnicos y a directivos de todas las selecciones que clasificaron, de acuerdo con la FIFA.

Dentro de los detalles de este evento se estipuló que los países anfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá, se colocarán en el bombo 1 y serán designados como cabezas de grupo.

Mientras que el resto de selecciones clasificadas se repartirán en los 4 bombos, según su clasificación en el ranking internacional, y las dos plazas de repechaje serán asignadas al bombo 4.

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

Son 42 las selecciones que ya consiguieron su pase a la Copa del Mundo, y son seis las plazas pendientes que se definirán en el repechaje durante los próximos días.

En 2026 será la primera vez que 48 selecciones participan en la Copa del Mundo, 42 ya clasificaron y las otras 6 plazas se definirán en el repechaje (Facebook/FIFA World Cup)

Las naciones que viajan al Mundial 2026, según la FIFA, son:

Anfitriones

Canadá

México

Estados Unidos

Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés)

Australia

RI de Irán

Japón

Jordania

República de Corea

Catar

Arabia Saudí

Uzbekistán

Confederación Africana de Fútbol (CAF)

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf)

Curazao

Haití

Panamá

Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC)

Nueva Zelanda

Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA)

Austria

Bélgica

Croacia

Inglaterra

Francia

Alemania

Países Bajos

Noruega

Portugal

Escocia

España

Suiza

Las selecciones que se disputarán las seis plazas conocerán los resultados del repechaje hasta marzo de 2026. Cuatro de ellas pertenecerán a la UEFA y las otras dos se disputarán entre selecciones de las demás confederaciones.

Los bombos para el sorteo Mundial 2026

Los equipos que estarán en los diferentes bombos del sorteo Mundial de la FIFA 2026, según las reglas y el ranking propia federación, son:

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro selecciones del repechaje de Europa y dos selecciones del repechaje Intercontinental.

La FIFA definió a las selecciones que estarán en los diferentes bombos para el sorteo del Mundial 2026 (Facebook/FIFA World Cup)

Cuándo inicia el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 será la primera en la historia en recibir a 48 selecciones participantes y se disputará entre los meses de junio y julio en diferentes sedes de los países anfitriones, de acuerdo con la FIFA.

El partido inaugural está programado para el jueves 11 de junio de 2026, mientras que la gran final se jugará el domingo 19 de julio de 2026. Las ciudades que albergarán los encuentros entre las selecciones mundialistas son Toronto y Vancouver, en Canadá, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, en México, y 11 ciudades de Estados Unidos.