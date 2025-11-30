Es oficial: hora de California para ver el sorteo del Mundial 2026
La FIFA compartió la fecha y lugar en la que se llevará a cabo el evento que definirá a los grupos mundialistas
- 4 minutos de lectura'
El procedimiento del sorteo del Mundial 2026, con el que se conocerán los nombres de las selecciones que conformarán los 12 grupos, se realizará durante la primera semana de diciembre, y será transmitido en canales de televisión y plataformas de streaming.
Hora de California para ver el sorteo del Mundial 2026
La FIFA confirmó que el sorteo mundialista será el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas en Washington D.C., capital de Estados Unidos.
Según Los Angeles Times, las cadenas que transmitirán en televisión este evento son Fox y Telemundo a partir de las 9.00 hs (hora de California).
La federación internacional confirmó el procedimiento y las reglas que empleará para conformar los doce equipos, con cuatro selecciones cada uno, que se enfrentarán en la primera fase del Mundial 2026.
El sorteo es uno de los eventos más emocionantes de camino a la Copa del Mundo 2026, y reúne a técnicos y a directivos de todas las selecciones que clasificaron, de acuerdo con la FIFA.
Dentro de los detalles de este evento se estipuló que los países anfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá, se colocarán en el bombo 1 y serán designados como cabezas de grupo.
Mientras que el resto de selecciones clasificadas se repartirán en los 4 bombos, según su clasificación en el ranking internacional, y las dos plazas de repechaje serán asignadas al bombo 4.
Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026
Son 42 las selecciones que ya consiguieron su pase a la Copa del Mundo, y son seis las plazas pendientes que se definirán en el repechaje durante los próximos días.
Las naciones que viajan al Mundial 2026, según la FIFA, son:
Anfitriones
- Canadá
- México
- Estados Unidos
Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés)
- Australia
- RI de Irán
- Japón
- Jordania
- República de Corea
- Catar
- Arabia Saudí
- Uzbekistán
Confederación Africana de Fútbol (CAF)
- Argelia
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- Egipto
- Ghana
- Marruecos
- Senegal
- Sudáfrica
- Túnez
Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf)
- Curazao
- Haití
- Panamá
Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC)
- Nueva Zelanda
Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA)
- Austria
- Bélgica
- Croacia
- Inglaterra
- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- Noruega
- Portugal
- Escocia
- España
- Suiza
Las selecciones que se disputarán las seis plazas conocerán los resultados del repechaje hasta marzo de 2026. Cuatro de ellas pertenecerán a la UEFA y las otras dos se disputarán entre selecciones de las demás confederaciones.
Los bombos para el sorteo Mundial 2026
Los equipos que estarán en los diferentes bombos del sorteo Mundial de la FIFA 2026, según las reglas y el ranking propia federación, son:
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro selecciones del repechaje de Europa y dos selecciones del repechaje Intercontinental.
Cuándo inicia el Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 será la primera en la historia en recibir a 48 selecciones participantes y se disputará entre los meses de junio y julio en diferentes sedes de los países anfitriones, de acuerdo con la FIFA.
El partido inaugural está programado para el jueves 11 de junio de 2026, mientras que la gran final se jugará el domingo 19 de julio de 2026. Las ciudades que albergarán los encuentros entre las selecciones mundialistas son Toronto y Vancouver, en Canadá, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, en México, y 11 ciudades de Estados Unidos.
- 1
Calendario 2026 en Florida: todas las leyes firmadas por Ron DeSantis que entran en vigor el 1° de enero
- 2
Buenas noticias en California: Newsom celebra un contrato millonario para su ambicioso proyecto de transporte y trabajo
- 3
Ola de frío polar en Chicago: ¿es legal que me despidan si falto al trabajo por la nieve?
- 4
Adiós al TPS: el país caribeño que pierde el estatus de protección para sus migrantes en EE.UU. en 2026