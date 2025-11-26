Es oficial: las tiendas que sí abrirán en Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias
Thanksgiving es una de las celebraciones anuales más importantes en el país y está marcada como feriado federal
Decenas de tiendas en Estados Unidos confirmaron que no abrirán durante el Día de Acción de Gracias, este jueves 27 de noviembre. Sin embargo, existen cadenas comerciales que sí brindarán el servicio habitual a los consumidores, mientras que otras trabajarán en horarios especiales durante esta festividad.
Las tiendas que sí abrirán en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos
El próximo jueves 27 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias y, de acuerdo con Business Insider, las tiendas que sí abrirán, algunas con horarios reducidos y otras por tiempo extendido, son:
- Bass Pro Shops: estarán abiertas de 9 hs a 18 hs.
- Big Lots: tendrán horarios extendidos desde las 7 hs hasta la medianoche.
- CVS: operarán de 9 hs a 14 hs.
- Dollar General: los horarios pueden variar según la ubicación específica.
- Dollar Tree: funcionarán de 8 hs a 21 hs.
- Family Dollar: operativa de 8 hs a 18 hs.
- Giant Eagle: las tiendas abrirán a su hora normal el día de Acción de Gracias y cerrarán a las 15 hs. Las farmacias no brindarán servicios.
- Harris Teeter: disponible de 6 hs a 14 hs, pero sin las farmacias.
- Kroger: las tiendas estarán abiertas hasta las 16 hs.
- Ralph’s: estará abierto el día de Acción de Gracias hasta las 22 hs, pero las farmacias cerrarán.
- Safeway: los horarios pueden variar según la ubicación.
- Walgreens: la mayoría de sus tiendas no brindará atención el día de Acción de Gracias, pero las farmacias permanecerán abiertas las 24 horas para los servicios esenciales.
- Whole Foods: estarán operativas de 7 hs a 13 hs en Thanksgiving.
Las tiendas que estarán cerradas el Día de Acción de Gracias
Por otro lado, grandes cadenas de minoristas anunciaron que cerrarán sus puertas durante Thanksgiving para que sus empleados puedan pasar esta fecha con sus familiares y seres queridos.
En simultáneo, brindaron como alternativas los servicios que ofrecen en sus portales web, para que sus clientes realicen compras en línea.
La lista completa de tiendas cerradas en Estados Unidos el próximo jueves 27 de noviembre es:
- Target
- Costco
- Walmart
- Best Buy
- Aldi
- JCPenney
- Nordstrom
- Home Depot
- Lowe’s
- REI
- Burlington
- Belk
- IKEA
- Office Depot
- OfficeMax
- PetSmart
- PetCo
Al ser un feriado federal, las oficinas del Gobierno de Estados Unidos y los bancos estarán cerrados. Aunque algunos negocios privados también suspenden actividades, los trabajadores que sí cumplan con su jornada no tienen derecho a recibir un pago doble.
La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) indica que solo los empleados del gobierno federal tienen derecho a descansar en los feriados y conservar su sueldo de esa jornada.
Mientras que el resto de empleadores no están obligados a pagar en vacaciones o a brindar descansos con goce de sueldo en días feriados ni a otorgar pagos extra para quienes sí laboren en estas fechas.
Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias en EE.UU.
El cuarto jueves de noviembre de cada año se celebra el Thanksgiving como parte de una tradición que se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses y los nativos americanos se unieron por la primera cosecha exitosa obtenida tras un largo invierno, según el gobierno estadounidense.
Actualmente, el Día de Acción de Gracias es una de las fechas festivas más importantes para los estadounidenses, además de que se le considera un día especial que se debe conmemorar en familia.
Es por ello que Thanksgiving es la celebración en la que los residentes del país norteamericano viajan más para visitar a sus seres queridos. Además, esta tradición se relaciona con el inicio de las compras navideñas, que ocurre al día siguiente en el denominado Black Friday.
