Es oficial: las tiendas que sí abrirán en Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias

Decenas de tiendas en Estados Unidos confirmaron que no abrirán durante el Día de Acción de Gracias, este jueves 27 de noviembre. Sin embargo, existen cadenas comerciales que sí brindarán el servicio habitual a los consumidores, mientras que otras trabajarán en horarios especiales durante esta festividad.

Las tiendas que sí abrirán en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

El próximo jueves 27 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias y, de acuerdo con Business Insider, las tiendas que sí abrirán, algunas con horarios reducidos y otras por tiempo extendido, son:

Bass Pro Shops : estarán abiertas de 9 hs a 18 hs.

: estarán abiertas de 9 hs a 18 hs. Big Lots : tendrán horarios extendidos desde las 7 hs hasta la medianoche.

: tendrán horarios extendidos desde las 7 hs hasta la medianoche. CVS : operarán de 9 hs a 14 hs.

: operarán de 9 hs a 14 hs. Dollar General : los horarios pueden variar según la ubicación específica.

: los horarios pueden variar según la ubicación específica. Dollar Tree : funcionarán de 8 hs a 21 hs.

: funcionarán de 8 hs a 21 hs. Family Dollar : operativa de 8 hs a 18 hs.

: operativa de 8 hs a 18 hs. Giant Eagle : las tiendas abrirán a su hora normal el día de Acción de Gracias y cerrarán a las 15 hs. Las farmacias no brindarán servicios.

: las tiendas abrirán a su hora normal el día de Acción de Gracias y cerrarán a las 15 hs. Las farmacias no brindarán servicios. Harris Teeter : disponible de 6 hs a 14 hs, pero sin las farmacias.

: disponible de 6 hs a 14 hs, pero sin las farmacias. Kroger : las tiendas estarán abiertas hasta las 16 hs.

: las tiendas estarán abiertas hasta las 16 hs. Ralph’s: estará abierto el día de Acción de Gracias hasta las 22 hs, pero las farmacias cerrarán.

estará abierto el día de Acción de Gracias hasta las 22 hs, pero las farmacias cerrarán. Safeway : los horarios pueden variar según la ubicación.

: los horarios pueden variar según la ubicación. Walgreens : la mayoría de sus tiendas no brindará atención el día de Acción de Gracias, pero las farmacias permanecerán abiertas las 24 horas para los servicios esenciales.

: la mayoría de sus tiendas no brindará atención el día de Acción de Gracias, pero las farmacias permanecerán abiertas las 24 horas para los servicios esenciales. Whole Foods: estarán operativas de 7 hs a 13 hs en Thanksgiving.

Algunas tiendas en Estados Unidos abrirán en su horario habitual y otras con tiempos extendidos o especiales el próximo 27 de noviembre (Pexels/Tim Mossholder)

Las tiendas que estarán cerradas el Día de Acción de Gracias

Por otro lado, grandes cadenas de minoristas anunciaron que cerrarán sus puertas durante Thanksgiving para que sus empleados puedan pasar esta fecha con sus familiares y seres queridos.

En simultáneo, brindaron como alternativas los servicios que ofrecen en sus portales web, para que sus clientes realicen compras en línea.

Grandes cadenas de minoristas cerrarán sus sucursales durante el Día de Acción de Gracias, pero ofrecen alternativas como las compras por internet (Pexels/Tim Mossholder)

La lista completa de tiendas cerradas en Estados Unidos el próximo jueves 27 de noviembre es:

Target

Costco

Walmart

Best Buy

Aldi

JCPenney

Nordstrom

Home Depot

Lowe’s

REI

Burlington

Belk

IKEA

Office Depot

OfficeMax

PetSmart

PetCo

Al ser un feriado federal, las oficinas del Gobierno de Estados Unidos y los bancos estarán cerrados. Aunque algunos negocios privados también suspenden actividades, los trabajadores que sí cumplan con su jornada no tienen derecho a recibir un pago doble.

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) indica que solo los empleados del gobierno federal tienen derecho a descansar en los feriados y conservar su sueldo de esa jornada.

Mientras que el resto de empleadores no están obligados a pagar en vacaciones o a brindar descansos con goce de sueldo en días feriados ni a otorgar pagos extra para quienes sí laboren en estas fechas.

El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos, que se acostumbra pasar en familia (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias en EE.UU.

El cuarto jueves de noviembre de cada año se celebra el Thanksgiving como parte de una tradición que se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses y los nativos americanos se unieron por la primera cosecha exitosa obtenida tras un largo invierno, según el gobierno estadounidense.

Actualmente, el Día de Acción de Gracias es una de las fechas festivas más importantes para los estadounidenses, además de que se le considera un día especial que se debe conmemorar en familia.

Es por ello que Thanksgiving es la celebración en la que los residentes del país norteamericano viajan más para visitar a sus seres queridos. Además, esta tradición se relaciona con el inicio de las compras navideñas, que ocurre al día siguiente en el denominado Black Friday.