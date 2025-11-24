Una por una, las tiendas que cerrarán por 24 horas en EE.UU. debido a Thanksgiving

El próximo jueves 27 de noviembre, se celebrará en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Es importante que las personas planifiquen sus compras con antelación, dado que muchas tiendas cerrarán sus puertas durante este feriado federal, aunque habrá excepciones.

Tiendas y locales que cerrarán en Estados Unidos por Thanksgiving

Como sucede durante cada feriado federal en Estados Unidos, algunos negocios permanecerán cerrados para darle descanso a sus empleados durante Thanksgiving. En paralelo, ciertos locales funcionarán con horarios especiales, mientras que unos pocos funcionarán con normalidad.

Estos negocios de Texas estarán cerrados durante el lunes 26 de mayo Imagen de Freepik

Aunque muchas ubicaciones se mantendrán cerradas, la mayoría de las compañías aclaró que esto no afectará al funcionamiento de sus páginas web. De acuerdo con la información recopilada por USA Today, estas son las tiendas cerrarán el jueves:

Target

Costco

Walmart

Best Buy

Aldi

JCPenney

Nordstrom

Home Depot

Lowe’s

Ace Hardware: cada sucursal es manejada independientemente, pero la mayoría estará cerrada

REI

Burlington

Belk

Sephora: cada ubicación tiene diferentes horas en función de su región y/o las horas del centro comercial, por lo que la compañía recomienda utilizar el localizador de tiendas para encontrar horarios específicos.

IKEA

Office Depot

OfficeMax

PetSmart

PetCo

Las tiendas que permanecerán abiertas en Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias

En el extremo contrario, Business Insider informó que las siguientes cadenas mantendrán abiertas sus puertas durante el jueves 27 de noviembre:

Bass Pro Shops: estarán abiertas de 9 hs a 18 hs.

Big Lots: tendrán horarios extendidos desde las 7 hs hasta la medianoche.

CVS: operarán de 9 hs a 14 hs.

Dollar General: los horarios pueden variar según la ubicación específica.

Dollar Tree: funcionarán de 8 hs a 21 hs.

Family Dollar: operativa de 8 hs a 18 hs.

Giant Eagle: las tiendas abrirán a su hora normal el día de Acción de Gracias y cerrarán a las 15 hs. Las farmacias no brindarán servicios.

Harris Teeter: disponible de 6 hs a 14 hs, pero sin las farmacias.

Kroger: las tiendas estarán abiertas hasta las 16 hs.

Ralph’s: estará abierto el día de Acción de Gracias hasta las 22 hs, pero las farmacias cerrarán.

Safeway: los horarios pueden variar según la ubicación.

Walgreens: la mayoría de sus tiendas no brindará atención el día de Acción de Gracias, pero las farmacias permanecerán abiertas las 24 horas para los servicios esenciales.

Whole Foods: estarán operativas de 7 hs a 13 hs en Thanksgiving.

Las tiendas de Kroger estarán abiertas hasta las 16 hs. en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias Kroger - Kroger

Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

Estados Unidos celebrará este jueves 27 de noviembre uno de los 11 feriados que contempla el calendario federal.

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) adelantó que proyecta que 81,8 millones de personas viajen al menos 80 kilómetros desde su hogar. Además, los ciudadanos esperarán la llegada del Black Friday al día siguiente.

El motivo de la tradicional festividad se remonta a 1621, según detalló el gobierno de EE.UU.

Durante aquel año, los colonos ingleses de Plymouth (que en la actualidad es una parte del estado de Massachusetts) festejaron junto con los nativos americanos la obtención de la primera cosecha exitosa después de un período complicado.

La primera celebración duró tres días y tuvo como protagonistas el pavo, calabazas y frutas secas. En la actualidad, las personas en Estados Unidos incluyen estos ingredientes y comidas en las mesas familiares.

El pavo es uno de los principales protagonistas durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

Luego del Día de Acción de Gracias, los estadounidenses tendrán un último feriado, correspondiente a Navidad, que se celebra cada 25 de diciembre.

El calendario oficial para 2026 contempla 11 fechas oficiales: