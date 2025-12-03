Es oficial: todos los estadios y ciudades de Estados Unidos para el Mundial 2026

El Mundial 2026 iniciará en junio y concluirá en julio del próximo año. Los partidos que forman parte de esta justa mundialista se repartirán en tres diferentes sedes de México, Canadá y Estados Unidos. El país norteamericano será el coanfitrión con mayor número de estadios en el torneo internacional de la FIFA.

Todos los estadios de EE.UU. para el Mundial 2026

Son 11 las canchas en territorio estadounidense que serán casa de los partidos de la próxima Copa del Mundo, de acuerdo con la federación de futbol.

Atlanta Stadium

Ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, con capacidad para 75.000 espectadores. Albergará cinco partidos de la fase de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y uno más en las semifinales.

Estados Unidos será el país anfitrión con mayor número de sedes y partidos durante la Copa del Mundo 2026 (FB/U.S. Soccer) John Dorton/USSF

Boston Stadium

Tiene capacidad para 65 mil aficionados y está ubicado en Foxborough, Massachusetts. Será sede de cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.

Boston Stadium será una de las sedes para el Mundial que contará con siete encuentros durante la Copa del Mundo (FIFA)

Dallas Stadium (AT&T Stadium)

Está ubicado en Arlington, Texas. Tiene capacidad para 94 mil espectadores y será el terreno de juego para cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y uno de semifinales.

La casa de los vaqueros tendrá renovaciones de cara a la copa del mundo (X/ @ATTStadium) (X/ @ATTStadium)

Houston Stadium

Ubicado en la misma ciudad de Texas que le da nombre, tiene capacidad para poco más de 72 mil espectadores y será sede de cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y un juego de octavos de final.

El Houston Stadium tiene capacidad para más de 72.000 espectadores y albergará siete partidos de la Copa del Mundo 2026 (Archivo)

Kansas City Stadium

Con capacidad para 73.000 espectadores y ubicado en Kansas, Missouri. Será la cancha de cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.

El Kansas City Stadium es una de las 11 sedes en EE.UU. donde se jugará el Mundial 2026 (gehafieldatarrowhead.com)

Los Angeles Stadium

Se localiza en Inglewood, California, y tiene capacidad para 72.000 espectadores. En el Mundial 2026 será la sede de cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y otro de cuartos de final.

Los Angeles Stadium será sede del primer partido de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026 (FIFA) DANIEL SLIM

Miami Stadium

Con capacidad para 65 mil espectadores y ubicado en Miami Gardens, Florida, será la sede de cuatro partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de cuartos de final y uno por el tercer puesto del Mundial 2026.

El Miami Hard Rock Stadium se encuentra en Miami Gardens y fue inaugurado en 1987 (copaamerica.com)

New York, New Jersey Stadium

Tiene capacidad para más de 82.000 espectadores, y está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Esta cancha albergará cinco encuentros de la fase de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la gran final de la Copa del Mundo 2026.

El New Jersey Stadium será la sede de la final de la Copa del Mundo 2026 y de otros partidos del torneo internacional de la FIFA (Wikipedia/Anthony Quintano)

Philadelphia Stadium

Ubicado en Philadelphia, Pennsylvania, con capacidad para 69 mil aficionados, será la sede de encuentros de la fase de grupos, con cinco partidos, y de un juego de octavos de final.

El Lincoln Financial Philadelphia Stadium es la casa de las Philadelphia Eagles y fue inaugurado en el 2003 (Visit Philadelphia/J. Fusco)

San Francisco Bay Area Stadium

Con capacidad para 71 mil aficionados y ubicado en Santa Clara, California, este estadio recibirá a los jugadores de cinco partidos de la fase de grupos, y uno más de los dieciseisavos de final.

El San Francisco Bay Area Stadium, fue inaugurado en 2014 y está situado en la ciudad de Santa Clara (FIFA) Brian Bahr

Seattle Stadium

Ubicado en la misma ciudad de Washington que le da nombre, este estadio tiene una capacidad máxima de 69 mil espectadores. Será la sede de cuatro partidos de la fase de grupos, uno de los dieciseisavos de final, y uno de los octavos de final.

El Seattle Stadium fue construido en 2002 y será anfitrión de seis partidos del Mundial 2026 (Smart Destinations/Seattle Card Blog)

Así es el estadio de EE.UU. donde se jugará la final del Mundial 2026

El próximo 19 de julio de 2026, el New York New Jersey Stadium será testigo de la selección que ganará la Copa del Mundo, ya que la FIFA lo designó como la sede de la final de este torneo internacional.

El MetLife Stadium tiene capacidad para más de 82 mil espectadores (visitnj.org)

El también llamado MetLife Stadium está localizado en el suburbio Meadowlands en la ciudad de East Rutherford, y es conocido por ser uno de los recintos más grandes de la NFL.

Este estadio tiene un costo que asciende a 1.6 millones de dólares, además de ser la casa de los equipos New York Jets y los New York Giants.