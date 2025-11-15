Es oficial: Trader Joe’s confirma qué día cierra sus tiendas en EE.UU. en noviembre de 2025
Esta y otras empresas anunciaron que no habrá operaciones en las sucursales de todo el país
- 4 minutos de lectura'
Los consumidores que acuden a Trade Joe’s en cualquiera de sus sucursales en Estados Unidos deberán buscar alternativas el día de cierre de la famosa tienda, que se mantendrá cerrada durante varias horas con motivo del Día de Acción de Gracias, misma acción que implantarán otras empresas del ramo de supermercados y negocios de comestibles.
El día en el que Trader Joe’s cierra sus tiendas en EE.UU.
De manera oficial, Trader Joe’s informó que cerrará todas sus tiendas en el país norteamericano el próximo jueves 27 de noviembre, por la celebración del Día de Acción de Gracias, según su sitio web.
La compañía explicó que la decisión de cerrar las sucursales durante Thanksgiving es para que sus empleados puedan pasar las festividades con sus seres queridos, además de que recomendó a sus consumidores comprar todo lo necesario antes del feriado federal.
A partir del jueves 13 de noviembre, las tiendas de Trader Joe’s contarán con pavo para la cena de Thanksgiving, así como otros productos esenciales que consisten en salsa de pavo sin gluten, mezcla para relleno de pan de maíz, salsa de arándanos, pastel de arándanos, entre otros.
El horario comercial especial en el que cerrará el negocio solo aplicará durante el Día de Acción de Gracias, y no será la única empresa privada que suspenderá sus actividades.
Las tiendas que no estarán abiertas en EE.UU. por el Día de Acción de Gracias
Además de Trader Joe’s, Costco y Aldi también confirmaron que cerrarán sus tiendas durante Acción de Gracias, al igual que otras cadenas de minoristas importantes en Estados Unidos.
Esta decisión tiene que ver con que los mismos trabajadores manifestaron su descontento por trabajar en uno de los días feriados más importantes del año.
Empresas como Target ni Walmart se sumaron a la suspensión de operaciones y argumentaron que el día de descanso a sus empleados era también una forma de agradecer su labor el resto del año.
Además, otras marcas que cierran sus puertas durante Thanksgiving son:
- Publix
- Home Depot
- Barnes & Noble
- Best Buy
- Kohl’s
- Lowe’s
- Sam’s Club
- JCPenney
- Macy’s
- PetSmart
- DSW
- Academy Sports
- BJ’s Warehouse
- TJ Maxx
- Menards
- Petco
- REI
- Nordstrom
- Ikea
- GameStop
- Ulta
- Staples
- Sur la Table
Las tiendas que sí abren en Thanksgiving
Si bien grandes empresas han anunciado los cierres de todas sus sucursales en el país, también existen alternativas para los consumidores. De acuerdo con USA Today algunos minoristas operan el Día de Acción de Gracias en su horario regular, o bien en horarios reducidos, por lo que se debe consultar de forma directa en tiendas como:
- Whole Foods Market
- Kroger
- Albertsons
- Ralphs
- Wegmans
- HEB
- Sprouts Farmers Market
- Safeway
- Giant Food
- Food Lion
- Smith’s Food and Drug
- Acme Markets
- Shaw’s
- King Soopers
- Vons
- Dollar General
- Starbucks
- Applebee’s
- Kmart
- CVS
- Big Lots
- Walgreens
- Dunkin’ Donuts
¿Hay pago extra por trabajar en Thanksgiving en EE.UU.?
A pesar de que el Día de Acción de Gracias es uno de los feriados federales en el país norteamericano, las empresas no están obligadas a otorgar el descanso a sus empleados ni a pagarles montos extra por sus jornadas, de acuerdo con el gobierno estadounidense.
Por otro lado, la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, sigla en inglés) sí le otorga a los trabajadores que cumplan con los requisitos el derecho a recibir el pago de las horas extra laboradas.
Este beneficio aplica solo para los empleados no exentos que trabajen más de 40 horas durante una semana laboral. Según la ley, la tarifa de horas extras debe ser de al menos 1,5 veces el monto del pago por hora en una jornada habitual.
Otras noticias de Agenda EEUU
Con Stranger Things. Estas son las 6 carrozas que debutan en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York
Redadas. Polémica en Texas por supuestos cazarrecompensas que se hacen pasar por agentes del ICE y abordan a inmigrantes
Sanciones a propietarios. Qué puede hacer un inquilino si un edificio no tiene agua caliente y calefacción en Nueva York
- 1
Quiénes pueden tramitar la Border Crossing Card para cruzar la frontera de EE.UU. sin problemas
- 2
Cheques de reembolso de US$2000: qué se sabe del incentivo anunciado por Donald Trump en 2025
- 3
Actualización sobre las nuevas leyes de California que benefician a miles de familias inmigrantes
- 4
John Whitmire vs. Greg Abbott: cómo se aplican las políticas migratorias en Houston