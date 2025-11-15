Es oficial: Trader Joe’s confirma qué día cierra sus tiendas en EE.UU. en noviembre de 2025

Los consumidores que acuden a Trade Joe’s en cualquiera de sus sucursales en Estados Unidos deberán buscar alternativas el día de cierre de la famosa tienda, que se mantendrá cerrada durante varias horas con motivo del Día de Acción de Gracias, misma acción que implantarán otras empresas del ramo de supermercados y negocios de comestibles.

El día en el que Trader Joe’s cierra sus tiendas en EE.UU.

De manera oficial, Trader Joe’s informó que cerrará todas sus tiendas en el país norteamericano el próximo jueves 27 de noviembre, por la celebración del Día de Acción de Gracias, según su sitio web.

Trader Joe's cerrará sus sucursales en EE.UU. durante el Día de Acción de Gracias (Trader Joe’s) Trader Joe's Company

La compañía explicó que la decisión de cerrar las sucursales durante Thanksgiving es para que sus empleados puedan pasar las festividades con sus seres queridos, además de que recomendó a sus consumidores comprar todo lo necesario antes del feriado federal.

A partir del jueves 13 de noviembre, las tiendas de Trader Joe’s contarán con pavo para la cena de Thanksgiving, así como otros productos esenciales que consisten en salsa de pavo sin gluten, mezcla para relleno de pan de maíz, salsa de arándanos, pastel de arándanos, entre otros.

El horario comercial especial en el que cerrará el negocio solo aplicará durante el Día de Acción de Gracias, y no será la única empresa privada que suspenderá sus actividades.

Las tiendas que no estarán abiertas en EE.UU. por el Día de Acción de Gracias

Además de Trader Joe’s, Costco y Aldi también confirmaron que cerrarán sus tiendas durante Acción de Gracias, al igual que otras cadenas de minoristas importantes en Estados Unidos.

Costco también cerrará sus sucursales en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias (Archivo-Facebook/Costco)

Esta decisión tiene que ver con que los mismos trabajadores manifestaron su descontento por trabajar en uno de los días feriados más importantes del año.

Empresas como Target ni Walmart se sumaron a la suspensión de operaciones y argumentaron que el día de descanso a sus empleados era también una forma de agradecer su labor el resto del año.

Además, otras marcas que cierran sus puertas durante Thanksgiving son:

Publix

Home Depot

Barnes & Noble

Best Buy

Kohl’s

Lowe’s

Sam’s Club

JCPenney

Macy’s

PetSmart

DSW

Academy Sports

BJ’s Warehouse

TJ Maxx

Menards

Petco

REI

Nordstrom

Ikea

GameStop

Ulta

Staples

Sur la Table

Las tiendas que sí abren en Thanksgiving

Si bien grandes empresas han anunciado los cierres de todas sus sucursales en el país, también existen alternativas para los consumidores. De acuerdo con USA Today algunos minoristas operan el Día de Acción de Gracias en su horario regular, o bien en horarios reducidos, por lo que se debe consultar de forma directa en tiendas como:

Whole Foods Market

Kroger

Albertsons

Ralphs

Wegmans

HEB

Sprouts Farmers Market

Safeway

Giant Food

Food Lion

Smith’s Food and Drug

Acme Markets

Shaw’s

King Soopers

Vons

Dollar General

Starbucks

Applebee’s

Kmart

CVS

Big Lots

Walgreens

Dunkin’ Donuts

Tiendas como Dunkin’ Donuts sí abren el Día de Acción de Gracias (Archivo)

¿Hay pago extra por trabajar en Thanksgiving en EE.UU.?

A pesar de que el Día de Acción de Gracias es uno de los feriados federales en el país norteamericano, las empresas no están obligadas a otorgar el descanso a sus empleados ni a pagarles montos extra por sus jornadas, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

Por otro lado, la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, sigla en inglés) sí le otorga a los trabajadores que cumplan con los requisitos el derecho a recibir el pago de las horas extra laboradas.

Este beneficio aplica solo para los empleados no exentos que trabajen más de 40 horas durante una semana laboral. Según la ley, la tarifa de horas extras debe ser de al menos 1,5 veces el monto del pago por hora en una jornada habitual.