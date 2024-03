Es peruana y reveló las diferencias entre los festejos de Semana Santa en EE.UU. y los países latinos: “Acá se trabaja”

Escuchar

La Semana Santa se conmemora en todo el continente, pero las diferencias entre los festejos de Estados Unidos y los países de América Latina a veces pueden ser insólitas para algunos inmigrantes, como es el caso de Celeste Moler, una joven peruana que publicó un video en TikTok, en el cual se mostró sorprendida por las costumbres alrededor de la festividad católica en EE.UU. “¡Acá se trabaja horario regular!”, señaló.

El video publicado por @celendipitty tiene como descripción: “Esta es la semana que sufro más de FOMO por no estar en Latinoamérica”. El FOMO son las siglas que se utilizan para indicar el “fear of missing out” (en español, el “miedo a perderse algo”), un fenómeno cada vez más común entre los jóvenes expuestos a la sobreinformación de las redes sociales.

“Si te mudaste a Estados Unidos me puedes confirmar si esta semana te estás muriendo de celos por todos los viajes e historias que ves de tus amigos por Semana Santa”, comenzó su clip la joven, oriunda de Perú y actualmente habitante de Denver, Colorado.

Y es que, según recordó, en su país natal, al igual que en muchos otros de la región, “dan jueves y viernes feriado y a veces creo que más días”. En cambio, señaló: “¡Acá en Estados Unidos trabajamos horario regular! Es más, ni siquiera es que el viernes nos dejan salir temprano o antes”.

En Estados Unidos, la Semana Santa suele estar acompañada de chocolates, huevos de Pascua y conejos Shutterstock

“Sabemos que Semana Santa es un feriado católico, entonces se acabó acá. En EE.UU. trabajas de 9 a 17, o el horario que tengas, pero horario regular”, enfatizó. Además, Celeste se mostró sorprendida por las costumbres alrededor de la Pascua en Estados Unidos, en donde los huevos, chocolates y conejos son populares.

“Lo más chistoso es que cuando yo me mudé a acá, aprendí todo esto del conejo de Pascuas. Es más, en una oportunidad, me regalaron una canasta llena de cositas, huevos, chocolates, conejos… y para mi Semana Santa era no comer carne y a veces viajar, obviamente, e ir a la Iglesia. Pero jamás era un huevo y conejos… ¿¡Qué es esto!?”, preguntó desconcertada.

Cómo es Semana Santa en Estados Unidos

Aunque en Estados Unidos no suele haber grandes procesiones ni se declara feriado nacional por Semana Santa, ni tampoco se modifican de forma sustancial las actividades normales durante ese período, el Domingo de Pascua o de Resurrección tiene una gran importancia a nivel religioso. En algunos casos, algunas tiendas o marcas deciden cerrar o modificar sus horarios durante la jornada.

En el transcurso de la semana, en algunas comunidades, sobre todo en California y Nueva York, se programan misas y vigilias. Asimismo, los residentes de pequeñas ciudades como San Antonio, Chicago o Los Ángeles se congregan para pequeñas procesiones.

En el Domingo de Pascua, en Estados Unidos el momento más esperado es la búsqueda de los huevos de Pascua, que suelen ser de chocolate o plástico y se pintan con colores llamativos Shutterstock

El Domingo de Pascua, que según la tradición es la resurrección de Jesús, se hace una misa en la que los asistentes van de manera formal. Para las familias con niños, el momento más esperado es la búsqueda de los huevos de Pascua, que suelen ser de chocolate o plástico y se pintan con colores llamativos. Como parte de esta actividad, se esconden los huevos en jardines y parques y se motiva a los pequeños a encontrarlos.

Esta tradición, que si bien se conmemora en todo el continente, en algunos países latinoamericanos tiene otras costumbres, muchas veces con días de descanso incluidos. “Así que, por favor, confírmenme si se están muriendo de celos. En realidad, prefiero cien mil veces que me den mi feriado antes que me den huevos de Pascua”, confió Celeste en su video de TikTok.