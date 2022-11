Es piloto de una reconocida aerolínea y explica por qué salta la señal del cinturón aún cuando no hay turbulencia

escuchar

Es muy común que durante un vuelo los pasajeros se quiten el cinturón de seguridad para viajar con mayor comodidad, mientras el viento parece estar en calma. Sin embargo, en ocasiones la luz de alerta se enciende aunque no haya una turbulencia en ese momento, o eso es lo que los tripulantes consideran. Dos pilotos y una azafata dieron sus propias opiniones de por qué se activa y confirmaron las creencias de algunas personas.

Christian Baker, un piloto que trabaja para Emirates, detalló que todos deben permanecer con el cinturón abrochado aún cuando no haya inclemencias en el ambiente y es por eso que la luz está prendida. Pero no es en vano, sino que en realidad sí hay un riesgo detrás, según explicó en declaraciones citadas por el diario The Sun.

“Muy a menudo, los pasajeros también se preguntan por qué la señal del cinturón de seguridad está encendida a pesar de viajar con aire suave. La razón es que frecuentemente recibimos información de otras aeronaves en la misma ruta que informan sobre un clima turbulento más adelante y tenemos un radar meteorológico avanzado que indica cualquier turbulencia potencial”, mencionó. Es por eso que los pasajeros son alertados con anticipación.

Las turbulencias son de las cosas que más alertan a los pasajeros de un avión Unsplash

Además, puede haber otros factores por los que el tripulante puede salir lastimado si no obedece las indicaciones. De acuerdo con una azafata identificada como Amanda Pleva: “Las bolsas de aire pueden arrastrarlo sin previo aviso. Así que déjese el cinturón de seguridad puesto mientras está en su asiento”.

Como una medida cautelar, según otro piloto

Por su parte, un piloto de Ryanair sumó su punto de vista en declaraciones citadas por el mismo medio. Desde su consideración, el cinturón también se puede utilizar como una medida de prevención ante el desorden dentro de la aeronave. “A veces, si los pasajeros están molestos, la tripulación de cabina nos pide que encendamos las señales de los cinturones de seguridad como si hubiera turbulencia, solo para que todos se sienten y la tripulación pueda relajarse”.

¿Qué tan peligrosas son las turbulencias?

Las turbulencias son comunes al viajar en avión, ya que se tratan de un cambio en el aire que puede sacudir la aeronave. Es por eso que también se clasifican en varias categorías. De acuerdo con la intensidad del viento, es el tipo de turbulencia que los pasajeros experimentarán.

Suelen ser inofensivas, pero sí le pueden generar sustos a quienes las sienten por primera vez. Además, en algunos casos, son capaces de dañar a los pasajeros si no portan el cinturón de seguridad, lo que es posible que les genere lesiones graves al estrellarlos con otras partes del avión.

Algunos pasajeros se quitan el cinturón de seguridad cuando creen que todo va viento en popa Unsplash

Patrick Smith quiso tranquilizar a los usuarios: “Para todos los efectos, un avión no puede volcarse, lanzarse en picada o de otra manera arrojarse del cielo incluso por la ráfaga de aire más poderosa. Los aviones en sí mismos están diseñados para recibir una cantidad notable de castigo y tienen que cumplir con los límites de estrés para cargas G positivas y negativas. El nivel de turbulencia requerido para desalojar un motor o doblar el larguero de un ala es algo que incluso el viajero más frecuente, o el piloto, no experimentará en toda una vida de viaje”, dijo en otro artículo de The Sun.

