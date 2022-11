Es policía y le cuestionan su trabajo porque “es demasiado linda” para hacerlo: “Es falso”

escuchar

Tiktok está repleto de personas que comparten una parte de lo que hacen para sobrevivir o simplemente entretenerse. Recientemente, una mujer que forma parte de la fuerza aérea de los Estados Unidos se volvió viral por mostrar, con humor, cómo es la convivencia en un ámbito donde la mayoría de sus compañeros son hombres. Esta vez, otra usuaria fue cuestionada por ser demasiado linda para su ocupación.

Se trata de Kimberly Coverdill, quien no solo tiene más de 280.000 seguidores en Tiktok, sino que también es policía. Trabaja como ayudante del alguacil en Arizona. Un trabajo que, para varios de los usuarios de la plataforma, no coincide con su aspecto físico, aunque esto pueda sonar ridículo.

Es policía, pero sus seguidores dudan de su ocupación porque "es demasiado linda"

“Ella no es policía. Ese es uno de los disfraces que usan en Halloween. El cinturón y el arma son falsos”, escribió uno de ellos en un video en el que ella se burla de los constantes cuestionamientos que recibe.

Kimberly no le mintió a sus seguidores y sí es policía. En julio del año pasado, la Oficina del Alguacil del condado de Mohave hizo una publicación dándole la bienvenida al equipo de trabajo. De acuerdo con la información, la joven se graduó un mes antes de la Academia de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley del Oeste de Arizona.

Es muy joven pero esta no es su primera experiencia en un equipo de este tipo. Cuando vivía en California, Kimberly fue exploradora policial en el condado de Los Ángeles. La misión encomendada tras su presentación fue el patrullaje en la zona de Fort Mohave/Mohave Valley.

Kim Coverdill es parte de la policía del condado de Mohave desde el año pasado, pero sus seguidores dudan de su ocupación Mohave County Sheriff's Office

“Deputy Coverdill”, como la llamaron en el comunicado, tiene esta labor no solo por gusto sino por una promesa personal que también fue revelada en su presentación. Cuando le preguntaron por qué quería dedicarse a eso, respondió: “Siempre quise ser policía y le prometí a mi abuelo antes de que falleciera que lo lograría”.

Coverdill escribió al pie de ese video algunas frases sobre sus vivencias: “Puede que me odien por esto, pero sé qué he aprendido en el tiempo que llevo trabajando: ‘Volver a casa nunca es una promesa’; ‘El miedo que sienten nuestros seres queridos cuando estamos en servicio’; ‘el odio que recibimos al ser puestos en la misma bolsa que los que han abusado’; ‘saber que no importa cuánto intente porque siempre habrá alguien que me odia’. Otras de las frases reunidas por ella buscan hacer consciencia sobre lo difícil que es ser policía y no saber si volverá a casa para abrazar a su familia.

Kim Coverdill compartió lo que ha aprendido en este tiempo ejerciendo como policía en Arizona

Coverdill escribió al pie de ese video: “Puede que me odien por esto, pero sé que pase lo que pase, me despertaré y elegiré ponerme esta insignia y chaleco para arriesgar mi vida para salvar a otra persona”. Recibió miles de comentarios, entre ciudadanos agradecidos y colegas que confirman su visión sobre lo peligroso que es arriesgar la vida en el trabajo de forma cotidiana.

Mientras tanto, Kimberly ha saltado a la fama en TikTok por reivindicar su labor aunque una parte de los usuarios duden de ella por su apariencia física.

