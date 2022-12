Es tiktoker, mostró cuál es para él la “Miami de Latinoamérica” y generó un acalorado debate

escuchar

Maxi Martínez trabaja y viaja por el mundo mostrando lo mejor de cada destino y esta vez fue el turno de una ciudad en Latinoamérica. En el video, mostró a grandes rasgos las similitudes con Miami, pero no todos estuvieron de acuerdo con los elogios.

“Las ciudades estadounidenses generalmente son muy impresionantes, muy lujosas y a mí personalmente me gustan mucho, así que tenía que ver a qué se referían con ‘la Miami de Latinoamérica’”, planteó el tiktoker, quien estaba hablando de Panamá.

Un Tiktoker presumió a la ciudad de Latinoamérica que es comparada con Miami

¿Pero por qué hacer la comparación con Miami? “La verdad es que las avenidas, el clima tropical, el lujo de la ciudad y los edificios que son impresionantes hacen que realmente honre su apodo”, explicó en el clip que muestra los mejores spots, específicamente en una zona conocida como la nueva Panamá.

Opiniones encontradas

Maxi Martínez recibió más de 2000 comentarios, entre los que aplauden la belleza de la ciudad y del país en general, con comentarios como: “Me enamoré de Panamá, quiero regresar”; y los que se quejan de la comparación porque les parece que no muestra lo que es “realmente” o justifican por qué no hay forma de compararla con Miami: “Esa parte es espectacular, pero la parte antigua y el centro son horribles”; “lo único de Miami que tiene es el clima”; “nada más es la zona de edificios y ya, no hay nada”, escribieron varios usuarios.

En los comentarios, inició un debate sobre qué ciudad de Latinoamérica podría ser considerada como “la Miami de la región”, algunos aseguraron que es Cartagena, en Colombia, otros que es San Juan, en Puerto Rico.

“No es Miami de Latinoamérica, en realidad le dicen el Dubái de Latinoamérica”, corrigió una usuaria. Hay indicios de que su crecimiento económico ha posicionado a Panamá, pero los ciudadanos siguen hablando de una profunda desigualdad que contrasta con la bonanza en la capital y la majestuosidad de sus rascacielos con lo que sucede detrás de ellos.

Este año, el Banco Mundial posicionó a Panamá como líder económico de Latinoamérica, debido a que las proyecciones para la segunda mitad de este año superaban a países como República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Además, se espera que mantenga la posición como referente del crecimiento económico en los próximos dos años.

Las ostentosas torres del sector de Punta Pacífica contrastan con el humilde barrio de pescadores de Boca la Caja en Ciudad de Panamá Getty Images

En cuanto al atractivo turístico, Panamá es el lugar de Latinoamérica con más rascacielos. Además, tiene uno de los de mayor altura en la región. El JW Marriott tiene una altura de 284 metros con 70 pisos y casi 400 habitaciones, además de lujosas estancias, piscinas y salones de eventos.

Por encima de esta edificación, solo están la Torre Obispado, ubicada en Nuevo León, México, la Gran Torre de Santiago, en Chile, y One Tower, en Brasil.

Aunque Panamá no es uno de los destinos más solicitados en la región por los turistas como sí lo son Perú, Chile, Argentina o México, el paisaje de rascacielos es bien valorado por los viajeros que admiran la estética de las lujosas ciudades estadounidenses como Miami o Nueva York, y es parte de lo que este viajero intentó mostrar en su video.

