¿Hay un límite en la cantidad de veces que se puede entrar a Estados Unidos con visa de turista?

Para poder viajar a Estados Unidos como turista o por negocios si se vive en Latinoamérica, en la mayoría de los casos hay que tramitar la visa B1/B2 como requisito para ingresar al país. Obtener cualquiera de estos documentos involucra un proceso anterior y la nación americana es clara sobre los fines de cada uno. Por lo tanto, toda violación podría tener serias consecuencias para el historial de una persona.

¿Cuánto tiempo se puede quedar una persona en Estados Unidos con la visa de turista?

En caso de haber tramitado la visa de turista B2, en la mayoría de las ocasiones los visitantes también reciben un periodo de seis meses máximos de estadía. No obstante, es el oficial de inmigración quien elige el tiempo a través del formulario I-94.

Cabe destacar que no hay una regla que explique cuánto tiempo debe permanecer una persona fuera de Estados Unidos después de una visita. No obstante, si sus llegadas son muy frecuentes, puede parecer sospechoso. En caso de que el oficial de migración detecte alguna anomalía, como que la persona involucrada trabaja o vive en ese país, entonces puede revocarle la visa y deportarla.

Para investigar más a detalle, es posible que las autoridades migratorias den una segunda revisión antes de dejar pasar a la persona a Estados Unidos. También determinarán qué pasará con su estatus legal y si la vetan por algún tiempo de volver al país.

De acuerdo con Quiroga Law Office, que es un estudio jurídico que se especializa en asuntos de migración, la prolongación de la permanencia más allá del límite causará una situación irregular que puede derivar en la deportación o la negativa de un nuevo pedido de ingreso.

Es importante tener estos detalles en cuenta y no confundir la fecha de vencimiento de la visa con la máxima de estadía. Si se sale antes del tiempo establecido, no se tendrán inconvenientes para una próxima visita, siempre y cuando no se cometan actividades sospechosas.

Sobre cuántas veces se puede entrar a Estados Unidos en un periodo breve tampoco hay alguna regulación específica. No obstante, si la persona sale de EE.UU, pero vuelve inmediatamente, entonces llamará la atención por cometer una actividad sospechosa. Hay que tener en cuenta que se tienen registros de cada acción, por lo que estos detalles no pasarán desapercibidos para las autoridades.

¿Qué está permitido hacer en Estados Unidos con una visa B1?

La visa de negocios permite:

Juntas con socios comerciales.

Asistir a alguna actividad educativa o científica, como un congreso.

Una capacitación profesional breve.

Negociar un contrato.

Ir a un litigio.

¿Qué se puede hacer en Estados Unidos con una visa B2?

Se puede visitar Estados Unidos por vacaciones.

Encontrarse con amigos o familiares.

Ir de compras.

Asistir a algún tratamiento médico.

Ir a algún evento social.

Ir a algún concurso o evento deportivo como aficionado.

Acudir a un curso recreativo.

Como se puede ver, estas visas no permiten que la persona pueda trabajar o residir temporalmente, por lo que es ilegal. En caso de que la intención sea prolongar la estadía, entonces deberá pedirse una extensión de la visa.

¿Cómo solicitar una extensión de la estadía en Estados Unidos?

De acuerdo con el sitio web del Gobierno de EE.UU., en caso de que se requiera extender la estadía, habrá que seguir varios pasos con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Se puede solicitar esta prórroga si:

Las autoridades de Estados Unidos admitieron a la persona legalmente con estatus de no inmigrante.

El estatus de no inmigrante está vigente.

No se ha cometido ningún delito que quite el derecho a recibir beneficios migratorios.

No hay motivos que lo obliguen a salir de EE.UU..

El pasaporte está vigente por el tiempo que se solicita permanecer en Estados Unidos.

Si se cumple la calificación, se debe completar la solicitud de extensión o cambio de estatus de no inmigrante con el formulario I-539. Se puede presentar la solicitud antes de la fecha de vencimiento que aparece en la forma I-94. El trámite tiene dos opciones:

Por correo.

De forma electrónica.

¿Qué pasa si uno se queda en Estados Unidos más tiempo del permitido?

El Departamento del Estado contempla varias sanciones:

Si se excede la fecha de finalización de la estadía autorizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la visa se anulará o cancelará automáticamente.

Si el tiempo es de unos días: se acumula presencia ilegal y se complican otros trámites en el futuro.

se acumula presencia ilegal y se complican otros trámites en el futuro. Si se excede el tiempo de salida por 180 días : la pena son tres años sin poder reingresar a EE.UU.

: la pena son tres años sin poder reingresar a EE.UU. En caso de quedarse más de un año: el castigo puede ser de cinco a diez años.

Si quieres saber cuáles son las visas para Estados Unidos que existen y cómo tramitarlas, puedes consultar esta guía.

