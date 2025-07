"Es un momento indescriptible", dice Thiago Silva tras pase del Flu a la semifinal

El capitán del Fluminense, el defensor central Thiago Silva, alabó la lucha de su equipo para vencer 2-1 al Al Hilal este viernes en Orlando y clasificar a las semifinales del Mundial del Clubes.

"Es un momento indescriptible. No es que no lo creyera, creo en todo lo que hago, pero si me preguntaran hace un tiempo si llegaríamos a una semifinal (del Mundial) diría que estábamos muy lejos", dijo el fogueado zaguero brasileño al término del partido en el estadio Camping World.

El cuadro de Rio de Janeiro se convirtió en el primer semifinalista del renovado torneo de la FIFA al vencer a los saudíes, que llegaban envalentonados tras eliminar al Manchester City (4-3) en octavos, con goles de los volantes Martinelli (40) y Hércules (70).

Entrenado por el italiano Simone Inzaghi, Al Hilal empató de forma parcial a través del delantero brasileño Marcos Leonardo (51).

"Conocemos el tamaño económico de estos equipos, la diferencia es enorme, es absurda. Pero a menudo nuestro lado personal, nuestro lado familiar, nuestro lado de grupo, nos hace sacar fuerzas de donde a veces crees que no las tienes", señaló el zaguero de 40 años al canal DAZN.

"Solo cuando realmente las necesitas ves lo fuerte que eres, ¿sabes? Y creo que el equipo lo ha demostrado cada día, cada partido", agregó.

El Flu, que en octavos dio una de las grandes sorpresas del Mundial al vencer al Inter de Milán (2-0), luchará por el pase a la final contra el ganador entre el Palmeiras de Sao Paulo y el Chelsea de Inglaterra, que cierran la primera jornada de cuartos el viernes en Filadelfia.

"No me gusta usar la palabra guerra porque es una palabra muy fuerte, pero cada partido ha sido una gran lucha. Pero estamos preparados, sabemos que para luchar contra estos equipos tenemos que luchar hasta el final", aseguró.

"Si intentamos jugar de igual a igual, sabemos que hay una diferencia, no podemos ser hipócritas al respecto, pero hoy hemos sido mejores, la semana pasada fuimos mejores que el Inter, y eso es lo que vamos a intentar hacer también en los próximos partidos", añadió.

Por su parte, el mediocampista Martinelli destacó el poderío del Al Hilal, que cuenta con jugadores con pasado en la élite europea, como los portugueses Rúben Neves y João Cancelo.

"La semifinal del Mundial no es para cualquiera, por eso estamos felices", afirmó el autor del tanto del 1-0.

bur-raa/cl