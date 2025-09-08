La receta original de la reina pepiada, la popular arepa que viene de un pequeño pueblo venezolano
Este platillo tradicional del país sudamericano combina relleno de pollo, aguacate, mayonesa y las emblemáticas arvejas que lo caracterizan
La arepa de la reina pepiada, preparada con un relleno cremoso de pollo, aguacate, mayonesa y arvejas, llegó a la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, donde competirá contra el famoso pan de chicharrón de Perú. Este platillo tradicional venezolano fue creado por los hermanos Álvarez, quienes venían de la ciudad de Trujillo, que por aquel entonces (1950) era un pequeño pueblo del interior del país y se asentaron en la zona de Sabana Grande, en Caracas, la capital de Venezuela.
Receta paso a paso de la arepa reina pepiada venezolana
El Mundial de Desayunos, que desde hace varias semanas enfrenta a los platillos más emblemáticos de distintos países, se convirtió en una competencia en la que millones de usuarios participan activamente con sus votos. La arepa de reina pepiada de Venezuela superó a la de Bolivia, con 5,5 millones de votos frente a 5,2 millones, y aseguró su lugar en la gran final que se disputará este lunes 8.
Ingredientes principales de la arepa reina pepiada
Para preparar este platillo tradicional se necesitan los siguientes ingredientes:
- 1/2 pechuga de pollo cocida
- Un aguacate
- Sal y pimienta al gusto
- Cuatro cucharadas de mayonesa comercial
- Ajo a gusto
- Arvejas a gusto
- Cilantro para decorar
A continuación, la receta:
- Triturar el aguacate hasta obtener un puré. Agregar sal, ajo, mayonesa y mezclar todo.
- Agregar arvejas y cilantro.
- Hervir la pechuga de pollo y cuando esté listo, desmenuzarlo. Incorporarlo a la mezcla hecha anteriormente.
- Rellenar la arepa con la preparación.
- Agregar trozos de aguacate y cilantro y ya está listo para servir.
Origen e historia de la arepa reina pepiada: el homenaje a Susana Duijm
La historia comienza cuando el padre de los hermanos Álvarez fallece, y su madre se ve obligada a trasladarse desde la pequeña ciudad de Trujillo hacia Caracas. La familia se instala en El Guarataro y monta un negocio de empanadas, que rápidamente gana reconocimiento: personas de lugares como El Paraíso acudían especialmente a probar sus platillos, según indicó El Estímulo.
Con el éxito inicial, deciden expandirse y abrir un nuevo local cerca de la Plaza Miranda, llamado El Chance, donde venden por primera vez las arepas o “tostadas”, como se conocían en esa época.
En 1955, los hermanos inauguran otra sucursal, La arepera de los hermanos Álvarez, en la Gran Avenida, que conecta Plaza Venezuela con Sabana Grande. Entre los clientes habituales se contaban figuras de la TV y el periodismo venezolano como Aquiles Nazoa, Óscar Yanes, Billo Frómeta y Abelardo Raidi, y más tarde, Renny Ottolina que también ayudó a darles promoción.
Ese mismo año, Susana Duijm ganó el certamen de belleza Miss Mundo. Para rendirle homenaje, los Álvarez visten de reina a una de sus sobrinas de 12 años y la colocan en un altar para que los visitantes la vieran al llegar al establecimiento. Un hombre se acercó y preguntó por qué estaba allí la niña, al explicarle la razón, respondió: “¡Yo soy el padre de Susana! ¡Se las traeré!“.
Esa noche de viernes, Duijm llega al local acompañada de su padre y prueba las famosas tostaditas rellenas de pollo, aguacate, mayonesa y arvejas, preparadas por María de los Santos Álvarez, madre de los hermanos. Durante esa visita, el relleno recibe el nombre de “La Reina”, inspirado en la joven Miss Mundo. Al mismo tiempo, en esa época a las mujeres curvilíneas se les llamaba “pepiadas”, y así nace el nombre completo: Reina Pepiada, la icónica arepa venezolana.
