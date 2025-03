Es venezolano, emigró a EE.UU. y revela cuánto cuesta poner un food truck y qué ganancias genera

Poner un food truck en Estados Unidos puede ser una oportunidad rentable. Roberto, un migrante venezolano que es dueño de Zuteque Express, en Utah, compartió en TikTok detalles, costos y ganancias de este negocio que, de acuerdo a su experiencia, necesita una inversión inicial que ronda entre los 50.000 y 60.000 dólares. Sin embargo, aclaró que los desafíos también implican altos costos operativos y una gran dedicación. “Hace falta perseverancia y resiliencia”, aseguró.

Cuánto cuesta poner un carrito de comida en Estados Unidos

Al ser entrevistado por el tiktoker Jhonatan Olivares en @jhonatanolivaress, Roberto detalló cuál es el costo total de poner en marcha un food truck como el que él montó con su familia en Utah, llamado Zuteque Exprés. El emprendedor contó que, incluida la compra del vehículo, el equipamiento necesario y los permisos para operar, se necesita una “inversión de entre US$50.000 a US$60.000”, aunque resaltó que esta cifra puede variar de acuerdo a la ubicación y el tamaño del camión.

Cuánto cuesta poner un food truck en EE.UU.

Asimismo, señaló que una opción viable para obtener el dinero para comenzar el negocio es la financiación bancaria, aunque resaltó que esta modalidad no cubre toda la inversión.

“El banco te puede prestar US$35.000”, comentó el emprendedor, que señaló que el porcentaje de dinero que otorga la entidad bancaria también dependerá del crédito y el historial bancario del solicitante del préstamo.

De este modo, la diferencia entre el monto del crédito y la inversión inicial deberá ser cubierta por el propietario del food truck, lo cual puede ser un reto para aquellos que no tienen suficientes ahorros o recursos.

Cuánto dinero se puede ganar con un food truck en EE.UU.

El emprendedor venezolano consideró que montar un food truck en Estados Unidos puede ser un buen negocio. “Es rentable”, afirmó, aunque remarcó que para que sea así se requiere “tener un buen volumen de ventas porque los costos son bastante altos”.

Con su Food Truck Zuteque Exprés, Roberto vende comida venezolana en Utah Instagram: @zuteque_express

Según dijo, un food truck como el suyo puede dejar “entre US$5000 o US$6000 de ganancia mensual”. A esa cifra, agregó, se llega tras haber descontado los gastos mensuales que demanda tener en marcha su negocio, que rondan los US$4500, según precisó.

Ventajas y desventajas de tener un food truck y su consejo para otros emprendedores

Roberto analizó también las ventajas y desventajas de tener un food truck, en comparación con un local de comidas tradicional. Según señaló, la decisión entre un modelo de negocio y otro “es a gusto de cada quien”.

En este sentido, detalló que “un tráiler puede ser que mantenga los costos bajos”, mientras que tener un local “da muchas ventajas para la parte de producción”, tanto para la comodidad del dueño como de los trabajadores.

A la hora de enumerar las desventajas de los food trucks, el emprendedor explicó que en un tráiler “hay que trabajar todos los días, no importa cómo esté el clima”, un factor que no afecta tanto a quienes tienen un local, dado que no están expuestos a los factores meteorológicos.

Roberto y su esposa tienen un Food Truck de comida venezolana en Utah Instagram: @zuteque_express

Por otro lado, aconsejó a quienes evalúen iniciar un negocio de food truck que tengan “perseverancia y resiliencia”. Por último, recomendó usar productos de calidad y dar lo mejor cada día. “No hay que conformarse con lo que ya tiene”, concluyó.