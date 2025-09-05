Escándalo en EE.UU.: Shein usa imágenes creadas con IA y muestra “a Luigi Mangione” como modelo de su ropa

La compañía de venta online Shein, fundada en China y con sede en Singapur, enfrenta críticas en Estados Unidos tras la difusión de un anuncio en el que aparecía la imagen de Luigi Mangione, un hombre de 27 años procesado por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. La fotografía, creada mediante inteligencia artificial (IA), mostraba al acusado como modelo de una camisa masculina a la venta en la plataforma.

En el transcurso de la semana, usuarios de redes sociales detectaron similitudes de un modelo, que promocionaba una camisa masculina, con el rostro de Mangione, actualmente encarcelado en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. A las pocas horas, el anuncio se viralizó y abrió un debate en torno al uso de herramientas generativas de IA en campañas comerciales.

Shein confirmó al medio estadounidense TMZ que la imagen fue retirada y señaló que su origen se debía a un proveedor externo. La compañía, con sede en Singapur y fundada en Nanjing, China, informó además que investigarán el incidente para reforzar sus protocolos de control sobre los contenidos publicados en su plataforma.

“Tenemos estándares estrictos para todos los anuncios en nuestra plataforma. Tomaremos las medidas pertinentes contra el proveedor de acuerdo con nuestras políticas”, aseguró la compañía.

La prenda en cuestión era una camisa blanca floral con botones, ofertada en la tienda virtual por US$11,69, según informó TMZ, ya que la publicación fue dada de baja. Pese a la controversia, el producto alcanzó un nivel de ventas alto y estuvo a punto de agotarse en pocas horas.

La confusión inicial giró en torno a si la pieza visual correspondía directamente a Mangione, a un doble, a un montaje fotográfico o a una generación de IA. La imposibilidad de que el hombre procesado por homicidio hubiera posado para la marca, debido a que permanece en prisión preventiva, llevó a la conclusión de que la representación había sido producida digitalmente.

Un portavoz de Shein reconoció que aún no está claro cómo se generó la imagen ni por qué se utilizó la figura del estadounidense. Fuentes consultadas por TMZ indicaron que el fenómeno podría estar relacionado con la base de seguidores que el acusado acumuló.

Reportes en foros y plataformas de donaciones en línea señalaron que el estadounidense recibe cartas y aportes desde distintos países, con China ubicada en el séptimo lugar entre más de 50 naciones que registran interacciones de apoyo.

Mangione, quien aguarda juicio en Nueva York, está acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, el 4 de diciembre de 2024. Su caso fue cubierto de manera amplia por medios estadounidenses y mantiene un perfil de notoriedad pública que ha trascendido al ámbito digital.

El caso de Shein se enmarca en un contexto más amplio: la incorporación acelerada de IA generativa en la creación de imágenes, campañas y contenidos para la industria de la moda. Marcas internacionales experimentan con modelos virtuales y con representaciones hiperrealistas para promocionar sus productos.

Ejemplos previos, como la fotografía viral del Papa Francisco con una campera blanca de la marca Balenciaga creada con IA, mostraron el potencial y al mismo tiempo los riesgos de esta tecnología. Algunas firmas de lujo exploran de manera abierta el uso de estas herramientas en su estrategia de comunicación.

Kelly Miller Eliyahu, ejecutiva de Salesforce, explicó en entrevista con El País que la inteligencia artificial permite personalizar en tiempo real la experiencia de compra y conectar múltiples puntos de interacción con los clientes. Sin embargo, aclaró que la adopción de estas herramientas no exime a las empresas de mantener estándares éticos claros.

“Potencia al especialista, no lo reemplaza”, explicó. “La IA puede optimizar la experiencia y el marketing, pero el valor real de la interacción humana seguirá siendo insustituible”, agregó.

Aunque la tecnología ofrece ventajas en términos de costos y velocidad de producción, también abre interrogantes sobre responsabilidad, consentimiento y manipulación de imágenes.