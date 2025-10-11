España vs. Georgia: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de eliminatorias europeas

La selección de España atraviesa un excelente momento en el inicio de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Dirigida por Luis de la Fuente, la Roja buscará mantener su paso perfecto cuando enfrente a Georgia, su más cercano perseguidor en el Grupo E.

El combinado español se mantiene en lo más alto de la clasificación con seis puntos, producto de dos victorias consecutivas, la más reciente una goleada histórica de 6-0 ante Turquía, que confirmó el dominio de España en su grupo. En ese partido, Mikel Merino firmó un triplete y declaró a la UEFA que el equipo “ha recuperado la confianza para ganar todos los encuentros que quedan y asegurar el pase directo al Mundial”.

Por su parte, Georgia ocupa el segundo lugar con tres puntos, tras imponerse 3-0 ante Bulgaria en casa. Sin embargo, cayó 2-3 frente a Turquía en su debut, un encuentro que terminó con la expulsión del delantero Barış Alper Yılmaz, por lo que el atacante no podrá jugar ante España.

A qué hora y dónde ver en Estados Unidos el partido de España vs. Georgia

El encuentro entre España y Georgia se disputará el sábado 11 de octubre de 2025, en el Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en Elche, a las siguientes horas según la región:

El Mundial 2026 se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos (X/@RegueiraRelator) (X/@RegueiraRelator)

14:45 hs – Tiempo del Este (ET)

– Tiempo del Este (ET) 13:45 hs – Tiempo Central (CT)

– Tiempo Central (CT) 12:45 hs – Tiempo de la Montaña (MT)

– Tiempo de la Montaña (MT) 11:45 hs – Tiempo del Pacífico (PT)

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de Fox Sports﻿, Fubo TV y ViX, según la página oficial de la UEFA. Además, Apple TV transmitirá los encuentros de esta ronda clasificatoria, junto con contenido exclusivo, resúmenes y repeticiones de los mejores momentos.

Cómo llegan España y Georgia a su partido de eliminatorias mundialistas

España parte como amplia favorita para asegurar su clasificación directa al Mundial 2026. En sus dos primeras presentaciones, no solo mostró contundencia ofensiva, sino también solidez defensiva, sin recibir goles. La combinación de jóvenes talentos como Lamine Yamal y Nico Williams con figuras consolidadas como Pedri y Mikel Oyarzabal ha fortalecido el esquema de De la Fuente.

España se mantiene como líder de su grupo en las eliminatorias de UEFA (X @SEFutbol)

Georgia, dirigida por Willy Sagnol, confía en la inspiración de su estrella Khvicha Kvaratskhelia, figura del Napoli, para sorprender a los españoles y mantenerse en la lucha por los primeros puestos del grupo.

Alineaciones de España y Georgia para su partido de eliminatorias

Las posibles alineaciones de España y Georgia para su encuentro de la tercera fecha de la última fase de eliminatorias mundialistas de Europa podría ser la siguiente, debido a que aún no se dan a conocer las formaciones iniciales de los conjuntos.

Alineación de Georgia contra Bulgaria (X @GeorgiaGff)

España: Unai Simón; Robin Le Normand, Dean Huijsen, Mikel Merino, Pedro Porro; Nico Williams, Martin Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal; Marc Cucurella.

Georgia: Giorgi Mamardashvili; Otar Kakabadze, Guram Kashia, Saba Goglichidze, Giorgi Kochorashvili; Khvicha Kvaratskhelia, Zuriko Davitashvili, Luka Lochoshvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Tsitaishvili; Georges Mikautadze.

Cómo es el formato de clasificación de UEFA para el Mundial 2026

La fase de clasificación europea para el Mundial 2026 está compuesta por 12 grupos, integrados por cuatro o cinco selecciones cada uno. Los encuentros comenzaron en marzo de 2025, y los grupos con cuatro equipos iniciaron sus duelos de ida y vuelta en septiembre.

Luis de la Fuente, técnico de España (X @SEFutbol)

Los líderes de cada grupo (12 en total) obtendrán su pase directo al torneo, mientras que los segundos lugares disputarán un repechaje junto con selecciones clasificadas por la Liga de Naciones de la UEFA.

España busca cerrar el año con paso perfecto y consolidarse como una de las selecciones más sólidas del panorama europeo, mientras que Georgia aspira a dar la sorpresa en Elche y mantenerse con opciones de hacer historia, luchando por su primera clasificación mundialista.