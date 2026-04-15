Ron DeSantis rebautizó un aeropuerto de Florida con el nombre de una leyenda del fútbol americano universitario
El gobernador firmó la ley que oficializa el cambio de denominación de la terminal de Tallahassee en honor a Bobby Bowden y anunció el avance de obras viales
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Este martes 14 de abril, el gobernador Ron DeSantis oficializó el nuevo nombre del Aeropuerto Internacional de Tallahassee, ubicado en la capital de Florida, al de “Bobby Bowden-Tallahassee”. La medida, establecida mediante la Ley del Senado 628, rinde homenaje al histórico entrenador de la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés). El evento sirvió además para inaugurar la ampliación de la carretera State Road 263 un año antes de lo previsto.
Cómo Ron DeSantis renombró el Aeropuerto Internacional de Tallahassee en honor a Bobby Bowden
Según el comunicado oficial del gobierno de Florida, la nueva denominación del aeropuerto reconoce la trayectoria de Bowden tras 34 temporadas en la universidad local.
DeSantis fundamentó la decisión durante el acto: “El Aeropuerto Internacional Bobby Bowden-Tallahassee ya es oficial. El entrenador Bowden fue una leyenda del fútbol americano universitario y es apropiado que honremos su legado de una manera que sea vista por todos los que viajan hacia y desde nuestra ciudad capital”.
Quién fue Bobby Bowden: historia y legado en Florida State Seminoles
La fiscal estatal e hija del técnico, Ginger Bowden Madden, destacó la pertinencia del lugar elegido para el tributo. “Papá pasó tantas horas en las terminales del aeropuerto de Tallahassee durante sus 46 años en esta gran ciudad, por lo que parece apropiado que ahora lleve su nombre. En nombre de mi madre y de toda la familia Bowden, quiero agradecer al gobernador DeSantis por su liderazgo y por encabezar la iniciativa para honrar a nuestro padre”, declaró.
El informe del gobierno de Florida destaca que Bowden, inducido al Salón de la Fama en 2006 y fallecido en 2021, acumuló un récord de 377 victorias totales. Bajo su dirección, los Florida State Seminoles obtuvieron dos campeonatos nacionales y 12 títulos de conferencia.
“Se retiró con un récord de 316-97-4 en FSU y un récord general de 377-129-4, entrenó a innumerables All-Americans y futuros jugadores de la NFL, y dejó una huella imborrable no solo por su éxito en el campo, sino también por su liderazgo, fe y mentoría de generaciones de jóvenes”, remarcaron.
Obras en Tallahassee: avance de la State Road 263 y plan de infraestructura de Florida
En el mismo evento, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) informó que la primera fase de ampliación de la State Road 263 finalizó antes de lo proyectado.
El secretario de dicha entidad, Jared W. Perdue, vinculó este avance con la gestión de infraestructura estatal: “El FDOT se enorgullece de entregar la Fase Uno de las mejoras de Capital Circle un año antes de lo previsto y de comenzar con la tan esperada Fase Dos. Gracias a la iniciativa del gobernador, esta fase conectará múltiples modos de viaje en la capital”.
La infraestructura que rodea al aeropuerto continuará su desarrollo con una segunda fase vial cuya conclusión se estima para el año 2030. “Este notable progreso permite a los residentes, empresas y usuarios del transporte público puedan beneficiarse de una mejor conectividad y mayor seguridad, al tiempo que reduce la duración de las obras en este corredor vital”, concluyeron en el comunicado.
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