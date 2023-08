Esta ciudad de México prohíbe la música que degrade a las mujeres

escuchar

Las canciones de reguetón y otros ritmos latinos cobraron una gran popularidad en tiempos recientes y en todo el mundo. Sin embargo, en ocasiones sus letras describen momentos en los que las mujeres son denigradas o agredidas. Como una medida para detener su difusión, las autoridades de la ciudad de Chihuahua, en México, prohibieron la interpretación de temas “que promuevan la violencia contra las mujeres”.

Al mencionar los altos niveles de violencia doméstica, las autoridades locales aprobaron la reforma por unanimidad, el pasado 26 de julio. El alcalde Marco Bonilla informó también de las multas por infringir la legislación, fijadas en 40.000 dólares y US$74.000, de acuerdo con el reporte de CNN. El funcionario dio a conocer que el 70% de las llamadas a emergencia en esa ciudad se relacionan con la violencia doméstica. “No podemos permitirlo y tampoco podemos dejar que se normalice”, agregó en un mensaje en su cuenta de Facebook.

¿De qué trata la ley que aprobaron en Chihuahua?

La medida prohíbe que se interpreten canciones que promuevan tanto la violencia contra las mujeres como la discriminación. Por lo tanto, se implementará en eventos que requieran de un permiso de la ciudad. La también funcionaria local Paty Ulate explicó que los fondos que se recauden serán para el Instituto Municipal de Mujeres, que es una organización de la administración local que promueve la igualdad de género y es además un refugio para mujeres.

Todavía no está claro de qué manera se implementará la ley. Entre la gran lista de artistas cuya música podría quedar vetada bajo estos lineamientos, no se mencionó a ninguno en particular. No obstante, debido al contenido de algunas canciones, muchos consideraron que esta medida era “anti-reguetón” y “corridos tumbados”. Este último es un subgénero de la música regional mexicana urbana, también conocido como trap corrido o corridos bélicos. Entre sus representantes principales, están Natanael Cano y Peso Pluma.

Asimismo, el alcalde de la ciudad destacó que por un principio de libertad de expresión no pueden prohibir que se presenten los grupos que interpretan esas canciones, pero “sí podemos hacer que las multas que se les impongan vayan a los refugios de mujeres violentadas”:

Las autoridades locales de Chihuahua, una ciudad de México, prohibieron la música que denigre a las mujeres (las fotos son ilustrativas) Unsplash

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública de México, de enero a junio de este año se registraron 24 feminicidios o asesinatos por motivos de género en el estado de Chihuahua. Esta prohibición se suma a otras que las autoridades locales promovieron. Hace años se vetaron tres canciones del grupo Los Tigres del Norte, que pertenecen al género “narcocorridos”. En ese entonces, los organizadores recibieron una multa.

Entre otras acciones similares, en marzo pasado, el diputado Nazario Norberto Sánchez, del partido Morena en Ciudad de México, promovió una iniciativa con el objetivo de prohibir los corridos tumbados, pero no alcanzó el respaldo que necesitaba. Desde su visión, este tipo de música hace “apología de la violencia y del delito”.

¿Dónde está Chihuahua?

El territorio de México donde tiene efecto la legislación es la ciudad de Chihuahua, que es la capital del estado del mismo nombre, que se ubica en el norte de México. En este último también se encuentra Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

LA NACION