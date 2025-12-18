Está en los Samsung Galaxy, pero pocos lo saben: cómo activar la cámara oculta que mejora la calidad de las fotos

Entre las características destacadas de los teléfonos de la marca Samsung, existe una función que pocas personas conocen y permite mejorar la calidad de las fotos. La aplicación Expert RAW está disponible en Galaxy S20 o modelos posteriores y cambia de manera drástica la forma de capturar momentos únicos con los celulares, como imágenes del cielo nocturno y demás.

Cómo usar la cámara oculta de los Samsung Galaxy que puede mejorar la calidad de las fotos

La mayoría de los usuarios toma fotografías sin saber que existe una opción que puede mejorarlas notablemente: Expert RAW. Esta alternativa, según el sitio especializado Tom’s Guide, es especialmente útil para capturar astrofotografía.

La captura con exposición más larga resalta mucho mejor las estrellas. Puede tardar varios minutos, pero el resultado, según la reseña, es inigualable.

Los usuarios de los Samsung Galaxy pueden utilizar Expert RAW para mejorar la calidad de sus fotos Amazon

La guía indica que lo más destacado del modo es que permite capturar un desenfoque de movimiento “suave”. Imita la función de un filtro ND físico mediante el software.

El sitio web oficial de Samsung resalta que al disparar con Expert RAW se guardan tanto los archivos JPEG como los RAW.

A diferencia del formato JPEG, que comprime las fotos para ahorrar espacio, los archivos RAW conservan los datos originales de la imagen sin comprimir del sensor de la cámara. Esto permite editar el resultado con más detalle en la aplicación.

Para sacar fotografías de forma profesional con el teléfono, la tecnológica recomienda tomar el control directo de los ajustes de la cámara, como ISO, velocidad de obturación, balance de blancos, exposición y enfoque.

Es importante remarcar que al disparar más de 10 veces seguidas, el intervalo entre disparos puede ser mayor debido al procesamiento de imágenes de alta resolución.

Astrofotografías: el modo especial para la cámara oculta de los Samsung Galaxy

Al activar la función ‘Opciones especiales de fotografía’, dentro de Expert RAW, los usuarios pueden obtener una función de laboratorio en la aplicación de los celulares S23 y S22 (TOS) para capturar astrofotografía y aprovechar la capacidad de disparar múltiples exposiciones.

Las opciones de fotografía especiales solo se activan cuando se configuran con una resolución de 12 MP.

Para agregar astrofotografía y opciones de exposición múltiple en la pantalla de vista previa de disparo, Samsung compartió la siguiente guía:

Abrir la aplicación Expert RAW .

. Tocar el ícono de configuración .

. Activar “Opciones especiales de fotos”.

La cámara oculta de los Samsung Galaxy permite tomar astrofografías con alta calidad Samsung

En el caso de la toma de imágenes especial para el cielo, es necesario ajustar el enfoque, el balance de blancos y el tiempo de exposición para capturar los objetos celestes. Si el usuario selecciona la opción Guía del Cielo, se mostrará un cuadro de constelaciones.

La exposición múltiple implica tomar una foto mediante la acumulación y combinación de diferentes imágenes en una sola.

Si la persona selecciona el modo de disparo continuo, puede capturar varias a intervalos regulares, y si elige el modo manual, puede hacerlo una por una cuando lo desee.

Los usuarios pueden tomar fotografías de exposición múltiple con la cámara oculta de los Samsung Galaxy Samsung

También puede optar por modos combinados para adaptarse a sus preferencias de disparo.

Consejos para utilizar la cámara oculta de los Samsung Galaxy

La compañía ofrece las siguientes recomendaciones para que las personas tomen astrofotografías de alta calidad con Expert Raw:

Buscar un lugar con mínima contaminación lumínica , lejos de las luces de la ciudad.

, lejos de las luces de la ciudad. Usar un trípode para mantener estable el dispositivo durante exposiciones prolongadas; esto evita que se vea borroso por cualquier movimiento.

durante exposiciones prolongadas; esto evita que se vea borroso por cualquier movimiento. Reducir el ISO y los tiempos de exposición si la luna está brillante o en entornos urbanos para evitar imágenes de cielo nocturno deslavadas; aumentarlos para noches más oscuras y sin luna .

si la luna está brillante o en entornos urbanos para evitar imágenes de cielo nocturno deslavadas; . Intentar apilar múltiples exposiciones (software como DSS o Photoshop) para difuminar el ruido y mejorar los detalles.

(software como DSS o Photoshop) para difuminar el ruido y mejorar los detalles. Activar la superposición Sky Guide para encuadrar fácilmente las constelaciones .

para . Experimentar con duraciones de exposición (por ejemplo, cuatro, siete o diez minutos) según la cantidad de luz que el usuario desee: más corta para cielos más brillantes, más larga para detalles del espacio profundo.

Samsung recomienda usar la cámara oculta de Expert RAW para tomar astrofografía y capturar imágenes con exposición múltiple Samsung

